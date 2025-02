As obras acontecem na rua Eduardo Junqueira - Foto: Felipe Vieira

Publicado 07/02/2025 13:05

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), está investindo na melhoria da infraestrutura da cidade com a construção novas redes de água potável e esgoto na Rua Eduardo Junqueira, no Centro.



De acordo com o diretor executivo da autarquia, José Geraldo dos Santos, o Zeca, as obras fazem parte de uma etapa das obras de readequação ferroviária. “Essas intervenções integram as obras do Pátio de Manobras, que está promovendo a abertura de novas avenidas e contribuindo para o desenvolvimento urbano de Barra Mansa. Com isso, houve a necessidade de melhorar a eficiência do nosso sistema naquela região”, explicou Zeca.



Além da construção das redes de água potável e esgoto, os serviços também incluem a substituição das ligações já existentes, garantindo um sistema mais eficaz e modernizado. “Estamos construindo um total de 1200 metros de redes e, até o momento, 400 metros já foram concluídos, refletindo o compromisso com a agilidade e a qualidade do serviço prestado. Nossa expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados na próxima semana”, concluiu Zeca.