O evento ocorreu no Parque da Saudade - Foto: Paulo Dimas

Publicado 07/02/2025 12:07

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, com o apoio do Conselho Municipal de Saúde, promoveu nesta última quinta-feira, dia 6, no Parque de Saudade, a 5ª Conferência de Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O encontro teve o objetivo de alinhar medidas com foco no desenvolvimento e bem-estar da população trabalhadora.



Representando a Secretaria de Saúde estava a coordenadora da Atenção Básica e vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Juliana Russi, acompanhada do presidente do Conselho, Gilson Sena, a enfermeira responsável pela Saúde do Trabalhador na Secretaria de Saúde, Caroline Lanes, a supervisora técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, Millena Borges, a técnica de Segurança do Trabalho do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), Thaís Silva, e o vereador Klévis Farmacêutico, além de trabalhadores da área da Saúde e sociedade civil.



Na ocasião, houve leitura do regimento Interno da 5ª Conferência; apresentação dos Eixos Temáticos e Palestras; apresentação dos candidatos para representarem o município na Etapa Regional do Médio Paraíba (que acontece no dia 20 de fevereiro no município de Resende); além de definidos os nomes que vão representar Barra Mansa na Conferência Estadual e que, posteriormente, podem ser encaminhados à Nacional.



A coordenadora da Atenção Básica e vice-presidente do Conselho Municipal, Juliana Russi, destacou que o trabalho em parceria fortalece as ações visando oferecer o melhor atendimento ao profissional. “Estamos aqui promovendo esse evento juntamente ao Conselho. As parcerias são fundamentais para que a Saúde avance. Tenho certeza que muitas propostas sairão desta plenária ampliada. O tema é muito importante para a sociedade. Agradeço a presença de todos”, contou.



Já a responsável pela Saúde do Trabalhador e coordenadora da Vigilância Sanitária, Caroline Lanes, pontuou a importância do cuidado com a saúde dos funcionários nas empresas. "Esta é uma oportunidade de aproximar a população das questões relacionadas à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Um assunto de extrema importância para garantir que os direitos sejam respeitados e suas ações valorizadas. Saúde e segurança no ambiente de trabalho visam garantir a dignidade no ambiente profissional”, disse.



Também colaboraram com o evento a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT), o Programa de Saúde do Trabalhador (PST) e as áreas técnicas de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.