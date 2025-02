A ação de último sábado, dia 08, ocorreu no bairro Santa Rosa - Foto: Divulgação/PMBM

Barra Mansa - A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, realizou no último sábado, dia 08, a remoção de veículos abandonados das ruas. Além do ordenamento da cidade, a força-tarefa visa eliminar possíveis focos do mosquito da dengue (Aedes aegypti) e criadouros de animais peçonhentos que geram doenças. O prefeito Luiz Furlani e o secretário da Pasta, Daniel Abreu, acompanharam o início das ações, no bairro Santa Rosa.



"Nós avisamos, pedimos, notificamos a quem tinha carros abandonados que faríamos essa ação de ordenamento. As ações irão continuar. Por isso, quem tem carro ou carcaça nas ruas, retire. Se não tomarem essa providência, a Prefeitura tomará. Estamos retirando veículos abandonados que geram insegurança; que servem de esconderijo de meliantes e drogas, além de terem se transformado em focos da dengue”, avisou o prefeito Furlani.



O secretário da Pasta, Daniel Abreu, explicou que todos os bairros da cidade estão sendo percorridos e que a participação da população é muito importante para manter a cidade em ordem. "Após anunciarmos que daríamos início a essa operação, muitas pessoas fizeram suas denúncias na rede social da prefeitura (@barramansarj). Isso nos deixou muito satisfeitos, pois pudemos localizar os veículos abandonados mais rapidamente. No primeiro momento, os automóveis encontrados foram adesivados com a notificação para a retirada das ruas dentro do prazo de até 5 dias. Muitos já retiraram e aqueles que não fizeram isso, estão tendo seus carros removidos e levados para o Parque da Cidade. Além do Santa Rosa, iremos percorrer os demais bairros onde as notificações já aconteceram. Pedimos que os cidadãos continuem participando da construção de uma cidade melhor fazendo suas denúncias ou cumprindo as determinações estabelecidas por lei", acrescentou Abreu.



A Secretaria de Ordem Pública segue catalogando os veículos abandonados. As denúncias também podem ser feitas através do telefone da Semop: (24) 3028-9341; ou na sede da Pasta, situada no Parque da Cidade - Avenida Prefeito João Chiesse Filho, n° 312, no Centro.