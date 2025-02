Prefeitura alerta sobre golpes envolvendo alvará de funcionamento - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 07/02/2025 21:24

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa está alertando os contribuintes do município que fiquem atentos quanto a uma nova tentativa de golpe por e-mail. Somente neste ano, quatro pessoas já relataram ter recebido mensagens eletrônicas contendo notificações indevidas referentes a alvarás de funcionamento.



Em um e-mail, apareceram informações como “notificada por apresentar possível irregularidade no alvará de funcionamento, conforme denúncia anônima recebida pelo Departamento de Licenciamento Urbano e Obras da Prefeitura”, além de prazo para regularização e link para “visualizar o requerimento”.



A Secretaria de Finanças destaca que, caso o contribuinte receba algum e-mail suspeito, não deve clicar em links nem fornecer dados pessoais, evitando prejuízos de origem criminosa. Além disso, a comunicação é feita diretamente nos canais oficiais.



A apuração das irregularidades relacionadas a alvarás de funcionamento é feita pela Gerência de Fiscalização de Posturas (vinculada à Secretaria de Ordem Pública), enquanto as pendências dos contribuintes quanto a alvarás são realizadas especificamente por meio do sistema da Junta Comercial ou da seção ‘Processo Eletrônico’, no site oficial da Prefeitura (www.barramansa.rj.gov.br/requerimentos-processo-eletronico/).

Se o contribuinte precisar de orientação, basta se dirigir ao saguão da Prefeitura, onde o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.