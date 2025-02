Encontro teve objetivo de passar as demandas da cidade para a empresa - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 07/02/2025 21:39

Barra Mansa - O prefeito Luiz Furlani recebeu nesta sexta-feira (07), representantes da VLI – que possui concessão do trecho de uma das linhas férreas que corta Barra Mansa. O objetivo do encontro foi repassar demandas do município à empresa, como a transposição prevista para a finalização das obras do Pátio de Manobras. Também estiveram presentes no encontro, o secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e o presidente da Câmara, vereador Paulo Sandro.



Outras questões do dia a dia, como a limpeza da linha férrea e das passagens de nível também foram abordadas. “É importante essa aproximação entre o governo e a empresa, pois a transposição do Pátio de Manobras vai impactar positivamente a vida de toda a população. É um salto para a mobilidade e para o desenvolvimento de Barra Mansa. Também conversamos sobre as ações necessárias no dia a dia para garantir o bem-estar de todos”, destacou Furlani.



O secretário Eros dos Santos agradeceu o interesse da empresa de estreitar os laços com o governo municipal. “É importante para a nossa cidade manter uma boa relação com todos os envolvidos em nossas áreas de convivência e circulação. Aguardamos o início da transferência da linha da VLI para o eixo central da faixa ferroviária para o avanço das obras do Pátio de Manobras. Tenho certeza que em breve entregaremos uma grande conquista para Barra Mansa”, concluiu o secretário.