As obras acontecem em frente ao prédio da Prefeitura de Barra Mansa - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 09/02/2025 11:57

Barra Mansa - Na manhã deste último sábado, dia 08, o prefeito Luiz Furlani acompanhou uma importante intervenção na Rua Oscar da Silva Marins, em frente ao Centro Administrativo Municipal Prefeito Luiz Amaral (Campla), no Centro. A ação, realizada pela equipe da Secretaria de Manutenção Urbana, tem como objetivo realizar melhorias na infraestrutura do local.



De acordo com Furlani, as obras consistem na remoção do muro e do gradil atualmente instalado, que serão substituídos por novas estruturas. “A intervenção inclui o alargamento da via e posterior asfaltamento, o que promete facilitar o tráfego de veículos. As novas calçadas, iluminação e paisagismo planejados visam não apenas embelezar a área, mas também melhorar a segurança de todos que transitam por aqui diariamente”, afirmou o prefeito.



Com essa ação, o Poder Executivo demonstra seu compromisso em investir na infraestrutura do município e na melhoria das condições urbanas, visando sempre o bem-estar da população. A expectativa agora é que as obras tenham rápido progresso, trazendo resultados positivos para os munícipes.



“Para nós cobrarmos o morador para que ele cuide da frente da sua casa, temos que dar o exemplo, então, estamos cuidando do entorno da nossa sede administrativa e trabalhando para transformar Barra Mansa em uma cidade mais bonita e acessível. A revitalização dessa rua é um passo importante para melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos”, afirmou o prefeito durante a visita.