Prefeito Furlani esteve na abertura do evento, na ultima sexta-feira, dia 07 - Foto: Amanda Teixeira

Publicado 09/02/2025 12:07

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação em parceria com a Fundação Cultura, abriu na noite da última sexta-feira, dia 07, o ‘Festival de Verão. O evento, que conta com food trucks, brinquedos para crianças, encontro de carros antigos e shows com artistas regionais, termina na noite deste domingo, dia 09. A entrada é gratuita e a festa acontece Praça Dom Sebastião Leme, no bairro Saudade, em frente à Igreja de Santo Antônio.



O prefeito Luiz Furlani e a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, estiveram na abertura do evento. O chefe do Executivo destacou a importância do Festival de Verão para o calendário do município. “A Praça de Saudade é um ambiente muito agradável. Vamos seguir promovendo e apoiando eventos e momentos de lazer como este, em um ambiente familiar e dedicado a todos os públicos. Convido a população para vir prestigiar e curtir as atrações deste sábado e domingo. Tenho certeza que todos vão gostar da estrutura e da programação”, afirmou Furlani.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Cesar de Carvalho, ações de entretenimento e lazer têm papel fundamental no fomento da economia. “Realizar e apoiar eventos como este é uma das formas de oferecer visibilidade aos empreendedores e artistas da cidade. Além disso, nós estamos ocupando um espaço público com uma atividade eclética, que atende todos os gostos e idades, em um ambiente familiar do jeito que a população de Barra Mansa gosta”, disse Cesar.



O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, destacou a importância da união entre os setores do governo municipal para a realização do evento. "A primeira edição do nosso Festival de Verão foi um sucesso e essa segunda se encaminha para repetir o feito. É um prazer para nós, enquanto Fundação Cultura, participar e apoiar eventos que contribuem para o fomento cultural e economia do bairro Saudade e de Barra Mansa como um todo", ressaltou Caneda.



Neste domingo, dia 09, encerrando o festival, se apresentam OpSamba, às 15h, e a dupla Jô e Samuel, às 20h.