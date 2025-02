Defesa Civil fez testes nas sirenes da cidade nesta segunda-feira, dia 10 - Foto: Paulo Dimas

Defesa Civil fez testes nas sirenes da cidade nesta segunda-feira, dia 10Foto: Paulo Dimas

Publicado 10/02/2025 16:36

Barra Mansa - A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), está utilizando um novo sistema de alerta para a população em que um SMS é enviado juntamente com um alerta sonoro para o celular do cidadão. A ação faz parte do ‘Defesa Civil Alerta’, cuja implantação foi coordenada pela Defesa Civil Nacional e pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O objetivo é agilizar a comunicação e facilitar a prevenção de danos causados por fenômenos meteorológicos.



O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor Ramos, explicou sobre o funcionamento do serviço, que vai beneficiar principalmente os moradores de áreas ribeirinhas e proximidades de encostas. "O sistema se comunica diretamente com o aparelho móvel da pessoa por meio de uma mensagem de texto acompanhada de um alerta sonoro, não sendo necessário que ela esteja cadastrada ou baixe aplicativo. Basta ter acesso à internet com uma conexão 4G ou 5G. Porém, mesmo com o apoio desse serviço, a Defesa Civil segue com seu trabalho de prevenção às chuvas intensas, por meio do SMS para o número 40199, atendendo pelo telefone 199 e monitorando as regiões com mais riscos geológicos e hidrológicos", informou, frisando ainda que o novo mecanismo só será utilizado em caso de risco extremo.



Teste das sirenes



Nesta segunda-feira, dia 10, a Defesa Civil realizou o acionamento das sirenes para testes. A medida faz parte do trabalho preventivo para avaliação do funcionamento dos equipamentos. Por determinação do governo estadual, durante o dia 10 de cada mês, às 10h, serão ligadas as sirenes para verificação. A data e o horário foram escolhidos estrategicamente pela facilidade de serem memorizados.



Barra Mansa conta atualmente com dez sirenes, que estão localizadas nos seguintes bairros: Boa Sorte; Boa Vista; Cotiara; Metalúrgico; Monte Cristo; Nova Esperança; Paraíso de Cima (Vila Natal); Vila Coringa; Vila Nova e Vista Alegre.