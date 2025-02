Neste terça-feira, as obras foram realizadas na rua Aimbere Marcondes Carvalho, no bairro Colônia - Foto: Divulgação/PMBM

Neste terça-feira, as obras foram realizadas na rua Aimbere Marcondes Carvalho, no bairro ColôniaFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 11/02/2025 17:01

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), realizou nesta terça-feira, dia 11, uma operação tapa-buraco na Rua Aimbere Marcondes Carvalho, via de acesso ao Condomínio Ouro Verde, no bairro Colônia Santo Antônio. O trabalho de recuperação asfáltica visa melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres que utilizam a via diariamente.



A operação tapa-buraco consiste na aplicação de asfalto frio, que é produzido por uma usina municipal, localizada no bairro São Luiz. De acordo com o secretário da Pasta, Fanuel Fernando, essa ação está alinhada com as diretrizes da gestão municipal para a manutenção dos espaços públicos.



"A recuperação do asfalto é essencial para garantir mais segurança e conforto para todos que circulam pelas ruas. A pedido do prefeito Furlani, nós estamos atuando todos os dias para garantir que as vias do município sejam bem cuidadas, garantindo mais qualidade de vida para a população. Nosso compromisso é seguir avançando com essas melhorias em toda a cidade", expressou Fanuel, informando também que nesta terça-feira houve reparo da pavimentação na entrada do bairro Bocaininha, próximo à Rodovia Presidente Dutra.



Para solicitações, dúvidas e sugestões referentes aos serviços da Secretaria de Manutenção Urbana, os moradores podem entrar em contato pelo número: (24) 3029-9380.