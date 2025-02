Evento foi realizado no Roxy Dinner Show, em Copacabana - Foto: Divulgação/PMBM

Barra Mansa - A Secretaria Estadual de Turismo do Rio de Janeiro promoveu nesta terça-feira, dia 11, a primeira reunião de 2025 do Conselho Estadual de Turismo. Durante o encontro, realizado no Roxy Dinner Show, em Copacabana, a coordenadora de Turismo, Artesanato e Eventos de Barra Mansa, Bhella Santos assumiu a presidência do Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo do Rio de Janeiro (Fest-RJ).



O evento, que contou com a presença de representantes de diversas regiões turísticas fluminenses, líderes do trade e autoridades do turismo, reforçou a importância da colaboração entre os municípios para alavancar a economia e promover o desenvolvimento sustentável do setor.



A coordenadora de Turismo, Artesanato e Eventos de Barra Mansa, Bhella Santos, enfatizou seu compromisso com o potencial turístico do estado e destacou a relevância de cada município no fortalecimento desse segmento. "Vamos trabalhar juntos para promover o intercâmbio de boas práticas, qualificar nossos profissionais e garantir que o turismo se torne um motor de desenvolvimento econômico para todas as regiões do Rio de Janeiro", afirmou Bhella, que também é presidente da IGR- CitVale (Instância de Governança Regional Vale do Café).



Durante a reunião do Conselho Estadual, diversos temas foram discutidos, incluindo estratégias de promoção do estado como um destino turístico atrativo, políticas públicas voltadas para a qualificação da mão de obra e incentivos ao turismo rural e cultural.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, César de Carvalho, ressaltou a importância de Barra Mansa assumir a presidência do Fest-RJ. “Ter a Bhella à frente do Fest-RJ simboliza o nosso compromisso, enquanto poder executivo, com uma gestão participativa e inovadora, unindo as demandas municipais às ações estaduais, com o objetivo de fortalecer o turismo em todo o estado, mas em especial a região do Vale do Café”, destacou.