Exames de raio-x são exemplos de exames ofertadosFoto: Chico de Assis

Publicado 11/02/2025 10:17

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa ampliou neste mês de fevereiro, o número de exames médicos realizados através do SUS (Sistema Único de Saúde). Com saldo contratual positivo, a demanda reprimida vem sendo diluída em procedimentos realizados no Hospital Regional e em clínicas particulares terceirizadas. Entre as maiores demandas, estão procedimentos como ultrassonografias, raio X, ressonâncias e tomografias.



No caso das ressonâncias, o número de procedimentos passa de 100 disponibilizados em janeiro para 500 disponibilizados em fevereiro – quatro vezes maior. Tomografias, foi de 100 para 200 - 100% a mais. Ultrassonografias, de 2.000 para 3.000, o que representa acréscimo de 50%. As ofertas para raio X (+33%) e outros procedimentos também aumentaram.



Para o prefeito Luiz Furlani, os números são demonstrações de que a Saúde é sua prioridade máxima. “Esse é mais um compromisso que assumimos e, junto do nosso secretário de Saúde, Dr. Sérgio Gomes, estamos cumprindo o que prometemos. Em breve traremos mais notícias sobre investimentos em Saúde na nossa cidade”.



Um dos fatores que contribui para o aumento da demanda reprimida é o não comparecimento do paciente no dia agendado para o exame. Segundo dados da Secretaria de Saúde, o absentismo é de aproximadamente 30%.

"Nós ligamos, confirmamos o agendamento e ainda assim, tem muitos pacientes que não vão. Inclusive, conversamos com clínicas particulares contratadas e elas disponibilizaram números exclusivos para agendamento do SUS. Na Radiovida, por exemplo, as marcações de raio X e ultrassonografia poderão ser feitas pelos telefones 3340-2000 ou 3325-8008, além de WhatsApp (24 99867-4458) ou presencialmente. Tudo para facilitar a marcação e confirmação do agendamento", explicou o secretário Sérgio Gomes, aproveitando para fazer um pedido aos pacientes:

"Se você agendou, é importante que vá no dia e horário marcados para mantermos nossa fila zerada e para que ninguém espere por um procedimento importante para assegurar a vida.", informou.