Questionário pode ser respondido presencialmente ou pela InternetFoto: Felipe Vieira

Publicado 10/02/2025 21:26

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), já lançou o ‘Censo PcD’, iniciativa que tem como objetivo mapear a realidade das pessoas com deficiência na cidade, contribuindo para a criação de políticas públicas mais eficientes e a implantação de melhorias nas áreas de mobilidade urbana, saúde, educação e empregabilidade. O fortalecimento da inclusão e do respeito aos direitos de todos os cidadãos é a principal missão da pasta criada neste ano.



A vice-prefeita e secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves, ressaltou a importância do censo para transformar Barra Mansa em uma cidade cada vez mais inclusiva e acessível. "Queremos conhecer e entender melhor a realidade das pessoas com deficiência no município, identificando suas necessidades, desafios e demandas. Com as informações levantadas, nós poderemos criar políticas públicas mais eficazes, garantindo inclusão, acessibilidade e qualidade de vida. Queremos ouvir a voz de todos e fazer com que Barra Mansa seja uma referência de cidade inclusiva", declarou Luciana.



Conforme frisou o subsecretário da pasta, Lucas Alves, o Censo da Pessoa com Deficiência em Barra Mansa não é apenas um levantamento de dados. “Ele é o primeiro passo para garantir dignidade, acessibilidade e oportunidades para quem mais precisa. Com esse censo, vamos ter informações reais sobre a quantidade de pessoas com deficiência na nossa cidade e quais são suas maiores necessidades. E a partir disso, podemos criar políticas públicas eficazes, garantindo inclusão de verdade. Esse é um compromisso que não pode esperar. Quanto mais pessoas participarem, mais forte será nossa luta por uma Barra Mansa mais acessível e justa para todos”, comunicou.



Para o prefeito Luiz Furlani a pauta da inclusão será sempre tratada com carinho e a devida atenção. "É um momento histórico e de transformação na nossa cidade. Através desse censo, estamos dando um passo importante para garantir que todas as pessoas, independentemente de suas habilidades, tenham acesso a serviços e oportunidades. Uma cidade que escuta, apoia e oferece condições de igualdade aos seus moradores está na direção certa”, expressou.



Para participar do Censo PcD, as pessoas com deficiência, seus familiares ou responsáveis podem responder forma online, através link https://bit.ly/3CHtcrV, ou presencialmente, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que funciona no 2º andar da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para facilitar ainda mais o acesso, um QR Code está disponível em vários pontos estratégicos da cidade, como escolas, unidades de saúde, repartições públicas e pontos de ônibus.



Outros esclarecimentos podem ser obtidos por meio do e-mail: smpd.barramansa@gmail.com.