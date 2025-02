A ação foi realizada no Parque Natural de Saudade - Foto: Chico de Assis

A ação foi realizada no Parque Natural de SaudadeFoto: Chico de Assis

Publicado 12/02/2025 15:16

Barra Mansa - Em um esforço para garantir a saúde e o bem-estar das crianças do município, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu nesta quarta-feira, dia 12, uma capacitação especial voltada para técnicos de enfermagem e enfermeiros sobre as novas diretrizes na realização do teste do pezinho. A ação, realizada no Parque Natural de Saudade, contou com a participação de 54 equipes que atuam na Atenção Primaria reforçando o compromisso do Poder Executivo com a formação contínua de seus profissionais.



O teste do pezinho é um exame essencial que detecta precocemente doenças metabólicas e genéticas em recém-nascidos, permitindo intervenções que podem salvar vidas e promover um desenvolvimento saudável. Durante a capacitação, os profissionais puderam se atualizar sobre as melhores práticas e protocolos, além de trocar experiências e fortalecer laços entre as equipes.



A capacitação foi realizada pela enfermeira da educação permanente da Apae do Rio de Janeiro, Laura Horta, que destacou a importância da orientação para os profissionais. “O nosso estado ampliou a oferta de diagnósticos através do teste do pezinho e, com isso, nós estamos trazendo para os técnicos de enfermagem e enfermeiros as diretrizes e o fluxo de coleta, sanando as dúvidas mais frequentes, principalmente com relação à coleta no tempo oportuno e o manejo clínico”, explicou a enfermeira.



A coordenadora da Atenção em Saúde , Juliana Russi, frisou que a atualização do conhecimento é necessária para o trabalho diário dos profissionais. “Estamos sempre em busca de melhorias e inovações que possam beneficiar a nossa população. O teste do pezinho é um momento crucial na vida dos nossos pequenos e queremos que nossos técnicos e enfermeiros estejam sempre bem preparados para realizar esse procedimento com excelência”, afirmou.