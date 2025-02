Unidades da GM apreenderão os ônibus evolvidos no acidente - Foto: Reprodução

Publicado 12/02/2025 15:07

Barra Mansa - Equipes da Guarda Municipal, das Secretarias de Educação e Saúde estão mobilizadas para prestar o auxílio necessário às 40 vítimas do acidente envolvendo dois ônibus, dois carros e um van que transportava estudantes da Escola Municipal Nove de Abril. De acordo com a GMBM, um ônibus da Viação Agulhas Negras perdeu o freio na manhã desta quarta-feira, dia 12, no bairro Boa Vista II, e atingiu os demais veículos.



Os feridos foram levados para os Hospitais Santa Maria e Santa Casa, em Barra Mansa, e para unidades de saúde de Volta Redonda. Outras pessoas que tiveram ferimentos leves foram atendidas no local e liberadas.

A Guarda Municipal permanece no local e as Secretarias de Educação e Saúde mobilizaram equipes para prestar apoio às vítimas e familiares. No Cras do bairro, atendimento psicológico foi disponibilizado para todos os envolvidos.



No dia 14 do último mês, o secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Daniel Abreu, esteve no Rio de Janeiro com o presidente do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), Leonardo de Lima Matias. O objetivo do encontro foi reforçar junto ao órgão estadual a necessidade de ações em decorrência da má conservação dos veículos da Viação Agulhas Negras, que realiza o transporte coletivo intermunicipal entre a Região Leste de Barra Mansa e a cidade de Volta Redonda.



Na ocasião, o presidente do Detro informou que havia sido feito um TAC (Termo de Ajustamento de Condutas) em que a empresa teria 45 dias para cumprir melhorias no serviço prestado.