O acidente ocorreu no bairro Boa Vista IIFoto: Reprodução

Publicado 12/02/2025 14:53

Barra Mansa - Na manhã desta quarta-feira, dia 12, um acidente entre dois ônibus da Viação Agulhas Negras, uma van escolar e um carro de passeio, deixou mais de 30 pessoas feridas em Barra Mansa. A colisão ocorreu na rua João Xavier Itaborái, no bairro Boa Vista II.

De acordo com informações e imagens de câmeras de segurança, um dos ônibus perdeu o controle e teria colidido de frente com o segundo ônibus. Com o impacto, um carro de passeio que vinha logo atrás foi atingido, e também, uma van escolar teria sido atingida na lateral.

Ainda de acordo com informações, mais de 30 pessoas ficaram feridos neste acidente. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

O trânsito chegou a ficar intertidado por algumas horas até a retirada dos veículos da rua. A GM orientou os motoristas presentes. O acidente foi registrado na delegacia de Barra Mansa e investiga as causas da batida.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Major Abreu, solicitou junto ao presidente do Detro, Leonardo Matias, a intervenção da viação Agulhas Negras.