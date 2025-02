A feira aconteceu no Corredor Cultural, próximo ao Jardim das Preguiças - Foto: Felipe Vieira

Publicado 12/02/2025 16:51

Barra Mansa - A Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM) promoveu nesta quarta-feira, dia 12, a primeira ‘Mega Feira Pegue e Leve’ com livros do acervo da Biblioteca Municipal Adelaide Franco, localizada dentro do Palácio Barão de Guapy, no Centro. A ação ocorreu no Corredor Cultural, próximo ao Parque Centenário (Jardim das Preguiças), e contou com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM). A feira surgiu com a proposta de aproximar a biblioteca da população, gerando interação com o público e estimulando o hábito da leitura.



A gerente da Biblioteca Municipal, Vanessa Souza, contou que a iniciativa foi um sucesso e que tem a pretensão de realizar a feira periodicamente. “Buscamos fazer com que as pessoas conheçam mais o trabalho cultural que a Biblioteca promove, participando e interagindo conosco. Observamos um grande número de pessoas na feira, o que nos deixou muito felizes. O retorno foi muito positivo e planejamos realizar este evento novamente, provavelmente de 15 em 15 dias. Os livros do Pegue e Leve já ficam disponíveis semanalmente, mas a feira é uma iniciativa nova e que queremos fortalecer no município”, disse a gerente.



Vanessa ainda ressaltou que o cuidado e a atenção para com as pessoas é uma das prioridades da Biblioteca. “Temos como objetivo atender e levar para a população o conhecimento. Isso faz parte do trabalho do nosso prefeito Furlani, que deseja que o atendimento ao cidadão seja com respeito e o carinho que merecem”, concluiu.



Moradora do bairro Ano Bom, Elenir Carvalho parabenizou a realização da Feira e destacou que a ação estimula sua filha a seguir o caminho da leitura. “Quando você entra no universo do livro, se transporta para tantas situações diferentes. Tenho uma filha de 14 anos e passo a ela o valor da leitura. Ela inclusive já escreveu um livro no colégio. Gostei muito dessa feira, peguei alguns exemplares e mais tarde vou trazer outros para deixar para doar”, informou.



A Biblioteca de Barra Mansa funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 15h. A unidade aceita doações para o seu acervo, que já passou de 20 mil livros. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 3029-9366.