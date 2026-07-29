O suspeito, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O suspeito, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 29/07/2026 17:48

Barra Mansa - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na terça-feira (28) após ser flagrado transportando um arsenal composto por 16 fuzis, quatro pistolas e diversos carregadores na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) na terça-feira (28) após ser flagrado transportando um arsenal composto por 16 fuzis, quatro pistolas e diversos carregadores na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização realizada pela Força-Tarefa Missão Redentor. Segundo a Polícia Federal, o suspeito conduzia um furgão que havia saído do Paraná. Durante a abordagem, os agentes identificaram inconsistências nas informações apresentadas pelo motorista sobre a rota percorrida e a carga transportada, o que motivou uma inspeção detalhada no veículo.

Durante a vistoria, os policiais localizaram o armamento escondido em meio à carga. Foram apreendidos 16 fuzis calibre 7,62 mm, quatro pistolas e diversos carregadores.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicam que o armamento teria como destino comunidades do estado do Rio de Janeiro dominadas por facções criminosas. A origem e o destino exatos da carga seguem sendo apurados.

A ação integra a Força-Tarefa Missão Redentor e faz parte das medidas previstas no âmbito da ADPF 635, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltadas ao combate às organizações criminosas e à interrupção de rotas utilizadas para o transporte ilegal de armas e drogas.

O suspeito, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Segundo a PF, o homem responderá pelo crime de tráfico de armas de fogo de uso restrito, cuja pena pode ultrapassar 12 anos de reclusão. Até a publicação desta matéria, não obtivemos resposta da defesa do suspeito