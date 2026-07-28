Colisões ocorreram em sequência na pista sentido São Paulo e causaram interdições parciais durante a manhã - Foto: Reprodução/Internet

Colisões ocorreram em sequência na pista sentido São Paulo e causaram interdições parciais durante a manhãFoto: Reprodução/Internet

Publicado 28/07/2026 14:35

Barra Mansa - Dois acidentes registrados na manhã desta terça-feira (28) provocaram interdições parciais e congestionamento na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Dois acidentes registrados na manhã desta terça-feira (28) provocaram interdições parciais e congestionamento na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa . As ocorrências aconteceram em trechos próximos da pista sentido São Paulo.

De acordo com a concessionária CCR RioSP, o primeiro acidente foi registrado por volta das 8h20, no km 281, e envolveu uma carreta e dois carros de passeio. A colisão provocou a interdição da faixa da esquerda para atendimento da ocorrência. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O trecho foi totalmente liberado por volta das 9h30.

Cerca de 20 minutos depois, às 8h40, uma motocicleta colidiu na traseira de um ônibus no mesmo trecho da rodovia. O motociclista sofreu ferimentos moderados e foi socorrido para um hospital de Barra Mansa, cujo nome não foi informado. Para o atendimento da vítima, a faixa da direita precisou ser interditada, sendo liberada pouco antes das 10h.

Segundo a CCR RioSP, os dois acidentes causaram aproximadamente quatro quilômetros de congestionamento ao longo da manhã. Até a publicação desta reportagem, o trânsito ainda apresentava lentidão na região.