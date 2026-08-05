O suspeito foi levado para a delegacia de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

O suspeito foi levado para a delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 05/08/2026 18:12

Barra Mansa - Um homem de 31 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso nesta quarta-feira (5) no bairro Vista Alegre, em Um homem de 31 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso nesta quarta-feira (5) no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa . A ação foi realizada por agentes da Polícia Civil. Segundo a corporação, o homem havia sido condenado na terça-feira (4) a 10 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito não ofereceu resistência durante a abordagem e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Barra Mansa para o cumprimento das medidas legais.

Após os procedimentos na unidade policial, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde iniciará o cumprimento da pena determinada pela Justiça.

A identidade do preso não foi divulgada pela Polícia Civil. Até o momento, não houve manifestação da defesa.