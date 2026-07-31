Os suspeitos foram levados para a delegacia de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

Os suspeitos foram levados para a delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 31/07/2026 17:00

Barra Mansa - Um homem, de 27 anos, foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na quinta-feira (30) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Um homem, de 27 anos, foi preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na quinta-feira (30) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Barra Mansa . A ação foi realizada pela Polícia Civil no bairro Santa Inês.

De acordo com a corporação, os agentes realizavam uma operação de combate ao tráfico de drogas na região quando um drone foi utilizado para localizar um ponto de comercialização de entorpecentes.

Ainda segundo a Polícia Civil, após o trabalho de inteligência, os três suspeitos foram abordados. Durante a ação, foram apreendidas drogas e uma quantia em dinheiro.

As investigações apontaram que o adolescente de 17 anos era responsável por buscar os entorpecentes em um esconderijo, enquanto o homem e o outro adolescente, de 16 anos, permaneciam no local aguardando a chegada do material para a venda.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, onde a ocorrência foi registrada.

O homem foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Já os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e associação para o tráfico e serão apresentados ao Ministério Público.

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada pela Polícia Civil. Até o momento, não obtivemos reposta das defesas dos suspeitos.