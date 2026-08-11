Os três adultos foram encaminhados para as providências legais e serão transferidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça - Foto: Reprodução/Internet

Os três adultos foram encaminhados para as providências legais e serão transferidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da JustiçaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 11/08/2026 14:17

Barra Mansa - Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de três adultos e na apreensão de um adolescente nesta segunda-feira, no condomínio Santa Isabel, no bairro Paraíso, em Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de três adultos e na apreensão de um adolescente nesta segunda-feira, no condomínio Santa Isabel, no bairro Paraíso, em Barra Mansa . A operação foi realizada por volta das 13h30, em uma área sob influência da facção criminosa Comando Vermelho.

As equipes utilizaram drones para monitorar a movimentação de suspeitos na localidade. Segundo as forças de segurança, ao perceberem a presença dos policiais, os envolvidos tentaram fugir, mas foram perseguidos e capturados.

Entre os presos está um homem de 23 anos, apontado pelas investigações como gerente do tráfico na região. Ele também é investigado por integrar um grupo envolvido em ataques armados relacionados à disputa territorial entre facções criminosas no município. Um jovem de 21 anos, apontado como vapor do tráfico, também foi preso.

Uma mulher de 26 anos, considerada foragida da Justiça, foi localizada durante a operação. Segundo a investigação, ela seria responsável pela venda e pela guarda de materiais utilizados pelo tráfico, e havia contra ela um mandado de prisão decorrente de condenação por tráfico de drogas. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido.

Durante a ação, os policiais apreenderam um rádio transmissor, loló, maconha, cocaína, uma pistola, munições e materiais utilizados no preparo e na embalagem das drogas. A arma será submetida a perícia para verificar se foi utilizada em recentes ataques contra integrantes de uma facção rival no bairro São Sebastião. As munições também passarão por análise.

De acordo com as investigações, o homem apontado como gerente do tráfico teria participação em ações violentas relacionadas à disputa entre grupos criminosos, contribuindo para os confrontos entre facções registrados na cidade.

Os três adultos foram encaminhados para as providências legais e serão transferidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Já o adolescente será apresentado às autoridades competentes, que adotarão as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Até o momento, não obtivemos resposta das defesas dos suspeitos.