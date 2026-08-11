Os três adultos foram encaminhados para as providências legais e serão transferidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da JustiçaFoto: Reprodução/Internet
Operação com drones prende três e apreende adolescente em condomínio de Barra Mansa
Ação conjunta das polícias Civil e Militar mirou área de influência do Comando Vermelho e prendeu suposto gerente do tráfico na região
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Foragido condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Barra Mansa
Homem de 31 anos havia sido condenado a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico
Homem é preso e dois adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Barra Mansa
Operação da Polícia Civil utilizou drone para localizar ponto de venda de entorpecentes no bairro Santa Inês
Mulher morre após ser atropelada na Via Dutra em Barra Mansa
Acidente aconteceu na altura do km 279 da rodovia; Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil apuram as circunstâncias da ocorrência
Polícia Federal apreende 16 fuzis e quatro pistolas na Via Dutra, em Barra Mansa
Armas estavam escondidas em um furgão abordado durante fiscalização da Força-Tarefa Missão Redentor
Dois acidentes provocam congestionamento na Via Dutra, em Barra Mansa
Colisões ocorreram em sequência na pista sentido São Paulo e causaram interdições parciais durante a manhã
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