O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 13/08/2026 16:25

Barra Mansa - Um homem de 39 anos foi preso por tráfico de drogas na quarta-feira (12), em Um homem de 39 anos foi preso por tráfico de drogas na quarta-feira (12), em Barra Mansa . O caso aconteceu na Rua José Baptista Leal, no bairro Goiabal. Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento no local quando encontraram um homem em atitude suspeita, que caminhava pela rua com uma sacola.

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, os agentes apreenderam, dentro da sacola, 433 cápsulas de cocaína e seis pedras de crack, além de uma balança de precisão e um celular.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, onde o caso foi registrado. O suspeito está à disposição da Justiça e não teve a identidade divulgada. Até o momento, a defesa do suspeito ainda não foi divulgada.