O homem foi localizado e encaminhado para a delegacia de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

O homem foi localizado e encaminhado para a delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 25/08/2026 15:06

Barra Mansa - Um jovem de 25 anos, condenado a 21 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta terça-feira (25), em Um jovem de 25 anos, condenado a 21 anos de prisão por estupro de vulnerável, foi preso na manhã desta terça-feira (25), em Barra Mansa . O caso aconteceu no bairro Boa Sorte. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que a vítima era sobrinha do suspeito e, à época do ocorrido, tinha 12 anos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito sentava ao lado da sobrinha e colocava filmes de conteúdo adulto para assistir na presença dela. Além disso, o homem praticava os abusos e, em seguida, a ameaçava para que não contasse a ninguém.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável. O homem foi localizado e encaminhado para a delegacia de Barra Mansa e será transferido para o sistema prisional, onde vai dar início ao cumprimento da pena.

O suspeito está à disposição da Justiça, e a identidade dos envolvidos não foi divulgada. Até o momento não obtivemos reposta da defesa do suspeito.