Netinho de Paula - Reprodução/Instagram

Netinho de Paula Reprodução/Instagram

Publicado 26/09/2026 21:20 | Atualizado 26/09/2026 21:21





O artista já teria iniciado o tratamento e seguirá com agenda eleitoral e com apresentações em shows. Mais detalhes sobre o estado de saúde não foram divulgados pela assessoria do artista.



Netinho tem compartilhado sua rotina de shows em publicações nas redes sociais. Depois de apresentação em Itu, no interior de São Paulo na última sexta-feira (25), ele falou sobre o show que fará em Manaus, no Amazonas, com o grupo Samba 90 Graus, projeto musical que integra ao lado de Chrigor, de 52, e Márcio Art, de 59.



“Depois de uma agenda intensa ontem em São Paulo, a última agenda ontem foi em Itu. A gente chegou em casa mais ou menos meia noite e meia, deu tempo de descansar, tomar banho, se trocar, pegar as coisas, correr, ir para o aeroporto, para às 4h da manhã começar a despachar a bagagem, e ir para Manaus. A gente está indo para Manaus agora, para fazer o samba Manaus. Depois a gente eu saio de Manaus e vou para Recife. Essa é a nossa vida”, contou em vídeo publicado nas redes sociais.



O cantor já publicou registros na capital do Amazonas junto dos colegas. Em postagem nos Stories do Instagram, sua equipe escreveu: “Vem no passinho com a gente, Manaus”.



Netinho é natural de São Paulo e iniciou sua carreira na música aos 15 anos, em 1986, como vocalista do grupo pagode Negritude Júnior, com o qual teve sucessos como “Cohab City”, “Tanajura” e “Absoluta”. Em 2001, ele se desligou do Negritude e iniciou carreira solo, lançando o álbum “Coração Aberto”. Além disso, iniciou carreira na televisão, como apresentador no programa Domingo da Gente, da Record, no qual comandava o quadro Dia de Princesa. Em 2008, ele foi eleito vereador da cidade de São Paulo. O cantor Netinho de Paula , de 56 anos, foi diagnosticado com câncer de tireoide. A informação foi revelada neste sábado (26), pelo portal do Metrópolis. A descoberta da doença teria acontecido no início da campanha eleitoral do artista, que é candidato a deputado federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).O artista já teria iniciado o tratamento e seguirá com agenda eleitoral e com apresentações em shows. Mais detalhes sobre o estado de saúde não foram divulgados pela assessoria do artista.Netinho tem compartilhado sua rotina de shows em publicações nas redes sociais. Depois de apresentação em Itu, no interior de São Paulo na última sexta-feira (25), ele falou sobre o show que fará em Manaus, no Amazonas, com o grupo Samba 90 Graus, projeto musical que integra ao lado de Chrigor, de 52, e Márcio Art, de 59.“Depois de uma agenda intensa ontem em São Paulo, a última agenda ontem foi em Itu. A gente chegou em casa mais ou menos meia noite e meia, deu tempo de descansar, tomar banho, se trocar, pegar as coisas, correr, ir para o aeroporto, para às 4h da manhã começar a despachar a bagagem, e ir para Manaus. A gente está indo para Manaus agora, para fazer o samba Manaus. Depois a gente eu saio de Manaus e vou para Recife. Essa é a nossa vida”, contou em vídeo publicado nas redes sociais.O cantor já publicou registros na capital do Amazonas junto dos colegas. Em postagem nos Stories do Instagram, sua equipe escreveu: “Vem no passinho com a gente, Manaus”.Netinho é natural de São Paulo e iniciou sua carreira na música aos 15 anos, em 1986, como vocalista do grupo pagode Negritude Júnior, com o qual teve sucessos como “Cohab City”, “Tanajura” e “Absoluta”. Em 2001, ele se desligou do Negritude e iniciou carreira solo, lançando o álbum “Coração Aberto”. Além disso, iniciou carreira na televisão, como apresentador no programa Domingo da Gente, da Record, no qual comandava o quadro Dia de Princesa. Em 2008, ele foi eleito vereador da cidade de São Paulo.

Hoje, ele segue carreira na música, com discos como “Netinho de Paula Canta 30 Anos de Negritude Jr” e “Samba 90 Graus (Ao Vivo), e também na política.



A reportagem entrou em contato com a assessoria do artista, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna