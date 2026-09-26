Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins é o segundo maior em destinos domésticos do país.Governo de Minas Gerais/Divulgação
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