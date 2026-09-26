Críticas nas redes espelham o embate entre Gilmar e Mendonça - Montagem com fotos de Nelson Jr e Gustavo Moreno/STF

Críticas nas redes espelham o embate entre Gilmar e MendonçaMontagem com fotos de Nelson Jr e Gustavo Moreno/STF

Publicado 26/09/2026 15:39

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse que a decisão do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CNMP) de rejeitar a abertura de investigação contra o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, "apenas confirmou a lisura de um homem íntegro, que dedicou a vida ao País e às instituições". A declaração foi feita em publicação no X neste sábado, 26.