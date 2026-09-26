As declarações de Flávio Bolsonaro foram feitas em carreata com apoiadores em São João de Meriti (RJ) - Redes sociais / Reprodução

As declarações de Flávio Bolsonaro foram feitas em carreata com apoiadores em São João de Meriti (RJ)Redes sociais / Reprodução

Publicado 26/09/2026 13:51

Um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) proibir todas as bets no País, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) disse que Lula é o "pai do cassino online" e o "pai do tigrinho" e "está desesperado". As declarações foram feitas em carreata com apoiadores em São João de Meriti (RJ).

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As apostas online, conhecidas como bets, foram legalizadas em 2018 no governo de Michel Temer, funcionaram ao longo do mandato de Jair Bolsonaro e foram regulamentadas no atual governo.



"Vamos salvar o Brasil das mãos dessa quadrilha do PT. Esse presidente está afundando o brasileiro em dívida, que é o pai do tigrinho, é o pai do cassino online. O Lula está desesperado", afirmou.



Flávio ainda voltou a prometer um "tesouraço" nos impostos, caso seja eleito, e também prometeu, a partir de janeiro de 2027, "declarar guerra aos narcoterroristas" e reduzir a maioridade penal para 16 anos. "Menor de idade não pode continuar cometendo crime de adulto e ficar impune".



O candidato ainda disse que receberá a faixa presidencial do seu pai, que está preso após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. "Vocês verão Jair Bolsonaro colocando a faixa no filho dele", ressaltou. Governo proíbe bets e manda sites devolverem saldo de apostado resAs apostas online, conhecidas como bets, foram legalizadas em 2018 no governo de Michel Temer, funcionaram ao longo do mandato de Jair Bolsonaro e foram regulamentadas no atual governo."Vamos salvar o Brasil das mãos dessa quadrilha do PT. Esse presidente está afundando o brasileiro em dívida, que é o pai do tigrinho, é o pai do cassino online. O Lula está desesperado", afirmou.Flávio ainda voltou a prometer um "tesouraço" nos impostos, caso seja eleito, e também prometeu, a partir de janeiro de 2027, "declarar guerra aos narcoterroristas" e reduzir a maioridade penal para 16 anos. "Menor de idade não pode continuar cometendo crime de adulto e ficar impune".O candidato ainda disse que receberá a faixa presidencial do seu pai, que está preso após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. "Vocês verão Jair Bolsonaro colocando a faixa no filho dele", ressaltou.

Proibição das bets

m evento em São Paulo, no início da noite desta sexta-feira, 25, o governo Lula formaliza a proibição de bets no País. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, diz que apostadores terão até as 23h59 do dia 5 de outubro - dia seguinte à votação do primeiro turno - para resgatar saldo nos sites de jogos.



A nove dias da eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta, na capital paulista, um pacote de bondades para reduzir o endividamento das famílias e atrair votos.



O governo federal decidiu encerrar a operação de bets no País a partir desta sexta-feira, 25, com a edição de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula. O anúncio foi feito por Durigan. O ministro afirmou que a decisão ocorre após o Executivo reunir informações do setor, escrutinar a atuação das plataformas e constatar impactos relevantes sobre a renda das famílias e a saúde pública.



Segundo Durigan, desde o início do tratamento do tema, em 2024, e com intensificação das ações ao longo de 2025 até o momento, o governo derrubou mais de 70 mil sites de apostas em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O ministro também afirmou que beneficiários de programas sociais foram impedidos de apostar por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).