As declarações de Flávio Bolsonaro foram feitas em carreata com apoiadores em São João de Meriti (RJ)Redes sociais / Reprodução
As apostas online, conhecidas como bets, foram legalizadas em 2018 no governo de Michel Temer, funcionaram ao longo do mandato de Jair Bolsonaro e foram regulamentadas no atual governo.
"Vamos salvar o Brasil das mãos dessa quadrilha do PT. Esse presidente está afundando o brasileiro em dívida, que é o pai do tigrinho, é o pai do cassino online. O Lula está desesperado", afirmou.
Flávio ainda voltou a prometer um "tesouraço" nos impostos, caso seja eleito, e também prometeu, a partir de janeiro de 2027, "declarar guerra aos narcoterroristas" e reduzir a maioridade penal para 16 anos. "Menor de idade não pode continuar cometendo crime de adulto e ficar impune".
O candidato ainda disse que receberá a faixa presidencial do seu pai, que está preso após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. "Vocês verão Jair Bolsonaro colocando a faixa no filho dele", ressaltou.
Proibição das bets
A nove dias da eleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta, na capital paulista, um pacote de bondades para reduzir o endividamento das famílias e atrair votos.
O governo federal decidiu encerrar a operação de bets no País a partir desta sexta-feira, 25, com a edição de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula. O anúncio foi feito por Durigan. O ministro afirmou que a decisão ocorre após o Executivo reunir informações do setor, escrutinar a atuação das plataformas e constatar impactos relevantes sobre a renda das famílias e a saúde pública.
Segundo Durigan, desde o início do tratamento do tema, em 2024, e com intensificação das ações ao longo de 2025 até o momento, o governo derrubou mais de 70 mil sites de apostas em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O ministro também afirmou que beneficiários de programas sociais foram impedidos de apostar por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).
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