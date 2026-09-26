"Quero empresas estrangeiras, mas agindo sob nosso comando"Reginaldo Pimenta
"Estabilidade fiscal é uma coisa obrigatória. Não é nem competência do governo, é obrigatório isso. Ele sabe que quanto mais as contas estiverem desajustadas, quem vai pagar o preço é o povo pobre", afirmou.
As declarações foram feitas durante jantar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com grandes empresários e executivos em São Paulo, organizado por Esfera, Prerrogativas e Parlatório
Lula disse também que acha "engraçado" quando alguns setores da sociedade pedem a ele responsabilidade fiscal. "Se esquece que nós pegamos esse País com 2,8% de déficit e entregamos um superávit de 0,1%."
Ainda falando sobre economia, Lula lembrou que o PIB brasileiro só cresceu acima de 3% durante os mandatos petistas no início do século e depois que ele voltou à presidência em 2022. Ele também disse que "o povo sabe" que, antes dos governos petistas, não houve políticas de inclusão social no Brasil.
Ele também lembrou que o governo teve que investir R$ 47 bilhões para impedir que o preço da gasolina subisse por conta da guerra no Oriente Médio entre Irã e Israel.
Terras raras
O presidente citou uma frase do escritor uruguaio Eduardo Galeano sobre a exploração de ouro no Brasil na era colonial: "O ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra".
E ainda especificou: "Vocês vão votar em um brasileiro ou em alguém que vai beijar a bandeira americana todo dia?", questionou. Segundo o presidente, nessas eleições, a decisão é entre "fortalecer a democracia ou escolher a barbárie".
Reforma tributária
Lula disse que foi difícil aprovar uma reforma como essa com minoria no Congresso e que agora "já tem gente que quer mudar outra vez", em referência ao seu principal adversário na disputa pelo Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro, que tem criticado a medida.
O petista também disse que é preciso garantir estabilidade jurídica e política no País, coisas que hoje ainda são bastante incertas. Lula também disse que é preciso impedir que agências reguladoras sejam "cooptadas". "Nós não somos eleitos para ver as nossas agências serem cooptadas e os empresários mandarem e determinados políticos nas agências", afirmou.
Caso Master
Ainda em relação ao Master, Lula disse que não imaginou que estaria vivo para ver "tanta podridão".
O petista também voltou a pontuar que a Justiça não pode ser seletiva e que não pode haver pessoas na República com as quais "não se pode mexer". "Errou, pagou", disse.
Taxas de juros
"Vocês foram brigar pelo Banco Central independente. Não fui eu. E mesmo quando era independente, eu tinha controle. Quantas vezes vocês foram atrás do Banco Central para diminuir a taxa de juros. O Fernando Henrique trocou de presidente do BC quatro vezes. Eu não troquei o Meirelles e todos queriam que eu trocasse", disse Lula.
Tarifaço
"Os Estados Unidos têm de tomar cuidado porque podemos usar a lei da reciprocidade", disse Lula em jantar com empresários em São Paulo, organizado pelos grupos, Esfera, Prerrogativas e Parlatório. "Enquanto eu for presidente, quem manda aqui chama-se povo brasileiro", complementou.
Para Lula, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "está apostando que será dono da América Latina". Segundo o petista, essa é uma aposta mais do secretário de Estado americano, Marco Rubio, do que do chefe da Casa Branca.
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