Dario Durigan quer que trajetória de alta da dívida pública não continue em um possível próximo governo Lula - Valter Campanato/Agência Brasil

Dario Durigan quer que trajetória de alta da dívida pública não continue em um possível próximo governo LulaValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 18/09/2026 20:37

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , afirmou que a trajetória de alta da dívida pública não vai continuar em um possível próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele admitiu, no entanto, que o patamar pode ficar perto dos 80% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2030.

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"Essa trajetória da dívida nos incomoda e já temos as previsões para os próximos anos de, a partir de 2029, estabilizar o crescimento, para, em 2030, ter redução", disse Durigan, em entrevista ao portal UOL.



O ministro da Fazenda afirmou ainda que se sente desconfortável com o atual patamar da dívida pública em relação ao PIB e que, numa eventual reeleição do presidente Lula, não quer que o endividamento do setor público ultrapasse os 80%.



"De fato, eu não queria que passasse de 80% do PIB. Mas vamos chegar a 2030 abaixo de 80% do PIB. Ou pelo menos em 80% do PIB, porque esse é um limite que nos incomoda", completou Durigan. "Essa trajetória da dívida nos incomoda e já temos as previsões para os próximos anos de, a partir de 2029, estabilizar o crescimento, para, em 2030, ter redução", disse Durigan, em entrevista ao portal UOL.O ministro da Fazenda afirmou ainda que se sente desconfortável com o atual patamar da dívida pública em relação ao PIB e que, numa eventual reeleição do presidente Lula, não quer que o endividamento do setor público ultrapasse os 80%."De fato, eu não queria que passasse de 80% do PIB. Mas vamos chegar a 2030 abaixo de 80% do PIB. Ou pelo menos em 80% do PIB, porque esse é um limite que nos incomoda", completou Durigan.

Evolução

A Dívida Pública Federal aumentou 2,61% em junho em termos nominais, passando de R$ 9,032 trilhões, em maio, para R$ 9,268 trilhões, de acordo com o Relatório Mensal da Dívida Pública, no final de julho pelo Tesouro Naciona. Já a Dívida Bruta do Governo Geral chegou a R$ 10,8 trilhões, ou o equivalente a 81,9% do PIB.



Segundo o Tesouro, ainda, o custo médio da dívida da União no acumulado de 12 meses alcançou, em junho, alcançou o maior patamar desde setembro de 2016. O aumento do custo médio da dívida dificulta ainda mais o controle das contas públicas, um dos principais problemas da economia brasileira.