Em documento enviado ao TSE, advogados de Flávio listam entrevistas de Durigan como 'porta-voz' da campanha de LulaDiogo Zacarias / Ministério da Fazenda
Flávio Bolsonaro aciona TSE contra Durigan por atuação em campanha
Candidato do PL à Presidência acusa ministro da Fazenda de usar estrutura da pasta e atuar como 'porta-voz econômico' de Lula
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Dino autoriza PF a acessar investigação sobre produtora do Dark Horse
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Moraes defende mudança no modelo eleitoral para voto distrital misto
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