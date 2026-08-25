Debate 'não é lugar para expor, debochar ou intimidar uma mulher', defende Janja - Agência Brasil

Debate 'não é lugar para expor, debochar ou intimidar uma mulher', defende JanjaAgência Brasil

Publicado 25/08/2026 08:39 | Atualizado 25/08/2026 08:58

A primeira-dama Janja da Silva repudiou nesta segunda-feira (24), em nota lida ao vivo no "Jornal da Band", as declarações de Renan Santos (Missão) durante o debate presidencial realizado pela emissora . Ela defende que as falas do candidato são uma "ferramenta misógina", e que representam a normalização do desrespeito às mulheres.

A primeira-dama Janja da Silva repudiou as falas de Renan Santos, candidato do Missão, durante o debate presidencial da Band. Em nota, ela classificou a declaração como um ataque pessoal e misógino e afirmou que episódios assim não podem ser normalizados. pic.twitter.com/kQzHLsbiOX — Band Jornalismo (@BandJornalismo) August 25, 2026

No debate, ao criticar as ausências dos candidatos Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos afirmou que o presidente seria um "coitado" por ter que suportar a convivência com Janja, e que ele estaria melhor acompanhado se tivesse comparecido ao evento.

"Flávio ontem foi pra Barretos dançar. Tava dançando igual um imbecil lá em Barretos. O Lula, coitado, tem que ficar lá com aquela Janja. Era mais certo ter vindo no debate, que ele ia ter companhias melhores."

Em seguida, o ativista reclamou da falta de "propostas" dos candidatos e voltou a direcionar ataques à primeira-dama, insinuando que ela seria a causa de um possível alcoolismo do presidente. "O Lula até desistiu de apresentar proposta. Ele não tá nem com saco, porque a maior parte do tempo ou ele tá bêbado ou ele tá com a Janja. Melhor ficar bêbado nessas horas, né, presidente?", adicionou Renan Santos.

Em nota de repúdio lida na íntegra pela apresentadora Adriana Araújo no "Jornal da Band" desta segunda-feira, Janja classifica as declarações do candidato do Missão como um ataque "de forma pessoal e depreciativa", que "não podem ser normalizadas". A primeira-dama ressaltou que não estava presente para se defender e que não tinha relação com o tema em discussão.

"Insinuar que a companhia da esposa de outro presidenciável seria motivo de 'pena' está longe de ser uma crítica política. É mais uma maneira de deslegitimar e ridicularizar a figura da mulher, como ferramenta misógina para atacar um adversário político."

Janja defende, ainda, que Renan Santos já fez outras declarações de violência contra as mulheres, o que representaria um "padrão de falas que normalizam o desrespeito às mulheres".

"Episódios como esse não são um caso isolado. Renan Santos já esteve envolvido em declarações de violência contra as mulheres e incitou dezenas de homens a cometerem um estupro coletivo. É possível visualizar um padrão de falas que normalizam o desrespeito às mulheres."

"Debate político é, ou deveria ser, um lugar para apresentar propostas, confrontar ideias e discutir projetos para o nosso país. Não é lugar para expor, debochar ou intimidar uma mulher, principalmente uma que nem candidata é", conclui a primeira-dama.

Reação de Renan Santos

Em vídeo publicado nas redes sociais no fim desta segunda-feira, Renan Santos rebate as críticas de Janja de que suas declarações seriam misóginas. O candidato chama a primeira-dama, repetidas vezes, de "deslumbrada", e diz que ela não representa a mulher brasileira.

"Ela acha que essa declaração aí é misoginia, que é uma afronta a todas as mulheres. Isso me deixou um tanto quanto confuso. Primeiro porque Janja não representa todas as mulheres. Na verdade, Janja sequer representa boa parte das mulheres brasileiras. A maior parte das pessoas brasileiras são honestas, não são pessoas deslumbradas e, acima de tudo, não vivem de normalizar a corrupção através de marido safado. Janja, casada com Lula, parece não representar o tipo de mulher que as brasileiras gostam."

Na publicação, Renan Santos condena gastos da primeira-dama em viagens e com o cartão corporativo, e afirma que ela é a "pessoa mais influente do governo". Por fim, diz que Janja "nunca será nada além da mulher do Lula"

"A mulher brasileira tá cansada de ficar mais pobre pagando imposto que nem lucra para sustentar gente como você. Você é uma espécie de rainha louca, quer gastar todo o nosso dinheiro pra viver uma vida impossível de ser vivida pelas pessoas comuns. Você é uma deslumbrada. Por mais que você tente se esforçar, tentar parecer popular cantando jingle do Lula no evento dele, novamente como uma deslumbrada, nunca vai dar certo, porque você nunca será nada além da mulher do Lula", conclui o candidato.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci