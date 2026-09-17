Petrobras afirma que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado - Renan Areias / Agência O Dia

Petrobras afirma que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercadoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 17/09/2026 09:12





A medida da estatal foi anunciada após a publicação da Portaria MF nº 2.813, nesta quarta-feira, que estabeleceu subvenção de R$ 1,00 por litro pelo prazo de 30 dias, com vigência imediata, nos termos da MP nº 1.391/2026.



Com o mecanismo, somada às medidas previstas na MP nº 1.363, de 30 de maio, os preços de venda da Petrobras às distribuidoras permanecerão inalterados.



A adesão ao programa é facultativa. Segundo a Petrobras, a medida é compatível com os interesses da companhia e preserva sua flexibilidade na implementação da estratégia comercial.



A adesão referente ao primeiro período de apuração poderá ser formalizada até o último dia do período correspondente. A assinatura do termo pela Petrobras ainda depende da publicação dos atos complementares necessários à operacionalização da subvenção e da conclusão dos trâmites internos de governança da companhia.



A Petrobras afirma que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado, pela otimização de seus ativos de refino e pela busca de rentabilidade de forma sustentável, evitando o repasse imediato aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Petrobras informou que vai ajustar, a partir desta quinta-feira, 17, em R$ 1,00 por litro os preços de venda de óleo diesel A às distribuidoras. O aumento será acompanhado de um desconto no mesmo valor, no âmbito da subvenção econômica criada pelo governo para o diesel A de uso rodoviário.A medida da estatal foi anunciada após a publicação da Portaria MF nº 2.813, nesta quarta-feira, que estabeleceu subvenção de R$ 1,00 por litro pelo prazo de 30 dias, com vigência imediata, nos termos da MP nº 1.391/2026.Com o mecanismo, somada às medidas previstas na MP nº 1.363, de 30 de maio, os preços de venda da Petrobras às distribuidoras permanecerão inalterados.A adesão ao programa é facultativa. Segundo a Petrobras, a medida é compatível com os interesses da companhia e preserva sua flexibilidade na implementação da estratégia comercial.A adesão referente ao primeiro período de apuração poderá ser formalizada até o último dia do período correspondente. A assinatura do termo pela Petrobras ainda depende da publicação dos atos complementares necessários à operacionalização da subvenção e da conclusão dos trâmites internos de governança da companhia.A Petrobras afirma que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado, pela otimização de seus ativos de refino e pela busca de rentabilidade de forma sustentável, evitando o repasse imediato aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Petróleo em poço na Margem Equatorial

Em agosto, a Petrobras anunciou a descoberta de petróleo no poço Morpho, localizado no bloco BM-FZA-59, na Margem Equatorial, em águas profundas na costa do Amapá. A estatal ainda deverá concluir a perfuração e realizar estudos para estimar o volume encontrado e avaliar a viabilidade de uma eventual exploração comercial.

Na ocasião, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou que a perfuração já alcançou cerca de 3 mil metros de profundidade em lâmina d'água e outros 3 mil metros em rocha. Segundo ela, ainda falta perfurar aproximadamente 1 mil metros até o fundo do poço.



"É uma descoberta que é fruto de um trabalho de anos, com muita tecnologia embarcada, muito esforço e muito investimento, mas que até agora confirmou todas as nossas expectativas de um potencial relevante de petróleo na Margem Equatorial, mais especificamente no litoral do estado do Amapá", afirmou Magda, durante visita ao Oiapoque.