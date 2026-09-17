Petrobras afirma que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercadoRenan Areias / Agência O Dia
A medida da estatal foi anunciada após a publicação da Portaria MF nº 2.813, nesta quarta-feira, que estabeleceu subvenção de R$ 1,00 por litro pelo prazo de 30 dias, com vigência imediata, nos termos da MP nº 1.391/2026.
Com o mecanismo, somada às medidas previstas na MP nº 1.363, de 30 de maio, os preços de venda da Petrobras às distribuidoras permanecerão inalterados.
A adesão ao programa é facultativa. Segundo a Petrobras, a medida é compatível com os interesses da companhia e preserva sua flexibilidade na implementação da estratégia comercial.
A adesão referente ao primeiro período de apuração poderá ser formalizada até o último dia do período correspondente. A assinatura do termo pela Petrobras ainda depende da publicação dos atos complementares necessários à operacionalização da subvenção e da conclusão dos trâmites internos de governança da companhia.
A Petrobras afirma que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado, pela otimização de seus ativos de refino e pela busca de rentabilidade de forma sustentável, evitando o repasse imediato aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.
Petróleo em poço na Margem Equatorial
"É uma descoberta que é fruto de um trabalho de anos, com muita tecnologia embarcada, muito esforço e muito investimento, mas que até agora confirmou todas as nossas expectativas de um potencial relevante de petróleo na Margem Equatorial, mais especificamente no litoral do estado do Amapá", afirmou Magda, durante visita ao Oiapoque.
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