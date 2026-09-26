Naty Potira lutava contra um câncer desde 2023Facebook/Reprodução
A informação foi confirmada por postagens no perfil oficial do Santos e no do namorado da influenciadora, Guilherme Kastner. O jogador Neymar também se manifestou nas redes sociais, lamentando a morte de Naty. “Descanse em paz!! Torça por nós aí de cima”, escreveu o craque.
É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira.— Santos FC (@SantosFC) September 26, 2026
Natália foi uma comissária de bordo que sempre exaltou o seu amor pelo Peixão. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista,… pic.twitter.com/SomXoOJ5Yi
Luta contra a doença
Naty recebeu o diagnóstico de câncer no colo do útero em 2023. Ela passou a compartilhar o tratamento em suas postagens. A influenciadora se submeteu a sessões de quimioterapia e radioterapia. Em 2024, ela anunciou que estava curada.
Contudo, nos últimos meses ela anunciou que retomara o tratamento. No fim de agosto, Naty foi internada. No último domingo (20), com um quadro considerado irreversível, foi sedada. Na quarta-feira (23), o Santos fez uma postagem pedindo uma corrente de orações.
Naty se transformou em um símbolo da torcida santista. No início do mês, Neymar dedicou uma vitória do time à influenciadora. Em nota oficial, o Santos destacou a importância de do trabalho desenvolvido por ela:
“Uma pessoa tão querida, que participou de inúmeras ações promovidas pelo clube, abrilhantando-as de uma forma que jamais esqueceremos, como, por exemplo, na conscientização do Outubro Rosa, causa que sempre defendeu e propagou”, relembrou o clube.
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