Naty Potira lutava contra um câncer desde 2023 - Facebook/Reprodução

Naty Potira lutava contra um câncer desde 2023Facebook/Reprodução

Publicado 26/09/2026 20:46 | Atualizado 26/09/2026 21:11

É com muito pesar que o Santos FC comunica o falecimento da nossa eterna torcedora, Naty Potira.



Natália foi uma comissária de bordo que sempre exaltou o seu amor pelo Peixão. Seu carisma incomparável e sua incrível simpatia a tornaram muito popular entre a nação santista,… pic.twitter.com/SomXoOJ5Yi — Santos FC (@SantosFC) September 26, 2026

Luta contra a doença

Naty recebeu o diagnóstico de câncer no colo do útero em 2023. Ela passou a compartilhar o tratamento em suas postagens. A influenciadora se submeteu a sessões de quimioterapia e radioterapia. Em 2024, ela anunciou que estava curada.Contudo, nos últimos meses ela anunciou que retomara o tratamento. No fim de agosto, Naty foi internada. No último domingo (20), com um quadro considerado irreversível, foi sedada. Na quarta-feira (23), o Santos fez uma postagem pedindo uma corrente de orações.Naty se transformou em um símbolo da torcida santista. No início do mês, Neymar dedicou uma vitória do time à influenciadora. Em nota oficial, o Santos destacou a importância de do trabalho desenvolvido por ela:“Uma pessoa tão querida, que participou de inúmeras ações promovidas pelo clube, abrilhantando-as de uma forma que jamais esqueceremos, como, por exemplo, na conscientização do Outubro Rosa, causa que sempre defendeu e propagou”, relembrou o clube.