Naty Potira lutava contra um câncer desde 2023Facebook/Reprodução

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A influenciadora e comissária de bordo Naty Potira, de 39 anos, morreu neste sábado (26) no Hospital Laforte, em São Paulo. Torcedora fanática do Santos, ela ganhou destaque nas redes sociais com postagens sobre o time do coração. Naty lutava contra um câncer diagnosticado em 2023.

A informação foi confirmada por postagens no perfil oficial do Santos e no do namorado da influenciadora, Guilherme Kastner. O jogador Neymar também se manifestou nas redes sociais, lamentando a morte de Naty. “Descanse em paz!! Torça por nós aí de cima”, escreveu o craque.


Luta contra a doença

Naty recebeu o diagnóstico de câncer no colo do útero em 2023. Ela passou a compartilhar o tratamento em suas postagens. A influenciadora se submeteu a sessões de quimioterapia e radioterapia. Em 2024, ela anunciou que estava curada.

Contudo, nos últimos meses ela anunciou que retomara o tratamento. No fim de agosto, Naty foi internada. No último domingo (20), com um quadro considerado irreversível, foi sedada. Na quarta-feira (23), o Santos fez uma postagem pedindo uma corrente de orações.

Naty se transformou em um símbolo da torcida santista. No início do mês, Neymar dedicou uma vitória do time à influenciadora. Em nota oficial, o Santos destacou a importância de do trabalho desenvolvido por ela:

“Uma pessoa tão querida, que participou de inúmeras ações promovidas pelo clube, abrilhantando-as de uma forma que jamais esqueceremos, como, por exemplo, na conscientização do Outubro Rosa, causa que sempre defendeu e propagou”, relembrou o clube.
Ainda não há informações sobre o velório e o enterro.
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Naty Potira sempre fez questão de demonstrar o amor dela pelo Santos - Facebook/Reprodução
Naty participou de ações promovidas pelo Santos para a campanha do Outubro Rosa - Facebook/Reprodução
Naty Potira e o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti - Facebook/Reprodução
Neymar fez uma postagem lamentando a morte de Naty Potira - Reprodução/Redes Sociais
Guilherme Kastner, namorado de Naty, fez uma postagem comunicando a morte da influenciadora - Facebook/Reprodução
Postagens de Naty nas redes sociais destacavam o amor dela pelo Santos - Facebook/Reprodução
Naty Potira lutava contra um câncer desde 2023 - Facebook/Reprodução