Ao todo, 45 voos foram cancelados no Aeroporto de ConfinsBH Airport/Divulgação
Aeroporto de Confins volta à normalidade depois de suspender operações
Terminal ficou interditado totalmente para pousos e decolagens
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