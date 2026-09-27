As apostas simples, com seis dezenas, da Mega-Sena custam R$ 6 - Luciano Belford/Arquivo O Dia

As apostas simples, com seis dezenas, da Mega-Sena custam R$ 6Luciano Belford/Arquivo O Dia

Publicado 27/09/2026 12:20 | Atualizado 27/09/2026 12:37

O prêmio da Mega-Sena acumulou neste domingo (27) para R$ 52 milhões, após o sorteio do Concurso 3.063, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo

Leia mais: Governo já notifica apostadores sobre fim das bets e prazo para saques



Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48.



O prêmio de R$ 73.111,35 será pago a 29 apostas que acertaram cinco números.



As 2.642 apostas que acertaram quatro números vão faturar R$ 1.322,81.

Nenhum dos apostadores acertou as dezenas 05, 35, 36, 41, 43 e 48.O prêmio de R$ 73.111,35 será pago a 29 apostas que acertaram cinco números.As 2.642 apostas que acertaram quatro números vão faturar R$ 1.322,81.

Apostas



O próximo sorteio será realizado a partir das 21h de terça-feira (29). As apostas poderão ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo oficial da instituição. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.



Caso haja um único ganhador que acerte as seis dezenas, ele poderá levar sozinho o prêmio estimado em R$ 52 milhões. Se mais de uma aposta acertar todos os números, o valor será dividido entre os vencedores.



Quem for contemplado também precisa ficar atento ao prazo para retirar o prêmio. Os valores de apostas vencedoras ficam disponíveis para resgate pelo período de 90 dias após o sorteio.

Últimos vencedores



Um bolão com nove cotas feito em Presidente Venceslau (SP) acertou as seis dezenas do Concurso 3.059 da Mega-Sena sorteadas na última quinta-feira (17). Os ganhadores receberão o prêmio de R$ 101.970.706,13.



Antes disso, um apostador de Blumenau, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no início de agosto, e recebeu o prêmio acumuladode R$ 57.261.598,10.



Segundo a Caixa, na ocasião, 76 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 34.212,24 cada. Outros 4.346 apostadores acertaram quatro dezenas e irão ganhar R$ 986,17 cada.



O concurso 3.048 é um exemplo de como o valor do prêmio pode crescer quando não há ganhadores do prêmio. A cada concurso sem acertadores das seis dezenas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte, podendo alcançar valores milionários.



Além do prêmio principal, os concursos da Mega-Sena também distribuem valores entre os acertadores de cinco e quatro números. Dessa forma, mesmo quando o apostador não consegue fazer a sena, ainda existe a possibilidade de receber um prêmio caso tenha acertado uma quantidade menor de dezenas.