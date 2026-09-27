Holandês e colombiano foram recapturados ainda na área do Complexo de GericinóAna Fernanda Freire

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Ana Fernanda Freire
Os dois presos que fugiram do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (26), possuem histórico de crimes graves e relação com o tráfico internacional de drogas. O holandês Gerel Lusiano Palm já foi um dos criminosos mais procurados de seu país e chegou a fazer parte da Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Já o colombiano Juan Estebán Avendaño Perez foi condenado pela morte de um policial penal.
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Holandês e colombiano foram recapturados ainda na área do Complexo de Gericinó - Ana Fernanda Freire
Durante a fuga, os dois conseguiram pular o muro da unidade depois de render um agente. Os homens usaram uma "teresa", corda improvisada com lençóis.

Logo depois, os fugitivos foram recapturados ainda na área do Complexo de Gericinó. A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) informou que o policial rendido não ficou ferido.

Histórico criminal

Palm foi preso pela Polícia Federal, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, em julho de 2021. Em janeiro do mesmo ano, o Tribunal de Oost-Brabant, na Holanda, o condenou a 20 anos de prisão por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele também respondia a um segundo processo por homicídio cometido em 2015. 

Antes de ser detido, ele estava foragido após escapar de uma prisão no Suriname. Na ocasião, o criminoso conseguiu desarmar um agente penitenciário e o forçou a ajudá-lo na fuga. A dinâmica é semelhante à adotada neste sábado (26).

Além disso, o holandês era procurado por tráfico de drogas pelo Drug Enforcement Administration (DEA), órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Palm também foi alvo de uma investigação da PF em 2024, que apurava uma suposta articulação do Comando Vermelho para impedir sua entrega às autoridades holandesas.

Segundo o inquérito, o ex-policial penal Luciano de Lima Fagundes Pinheiro, conhecido como 'Bonitão', preso em 2026, teria atuado em um esquema de venda de influência e negociação de vantagens indevidas para beneficiar interesses ligados ao tráfico internacional de drogas. Entre os objetivos estaria impedir a extradição de Palm.

Já o colombiano Juan Estebán Avendaño Perez foi preso em dezembro de 2022, em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Federal, na Muzema, também na Zona Oeste. O homem, que era suspeito de integrar o Cartel de Medellín, estava foragido por envolvimento na execução de um agente da Polícia Nacional da Colômbia.

O Cartel de Medellín foi uma organização criminosa colombiana especializada no tráfico de drogas, que teve forte atuação entre as décadas de 1970 e 1990. Seu principal líder era Pablo Escobar.