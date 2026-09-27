Holandês e colombiano foram recapturados ainda na área do Complexo de GericinóAna Fernanda Freire
Logo depois, os fugitivos foram recapturados ainda na área do Complexo de Gericinó. A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) informou que o policial rendido não ficou ferido.
Histórico criminal
Antes de ser detido, ele estava foragido após escapar de uma prisão no Suriname. Na ocasião, o criminoso conseguiu desarmar um agente penitenciário e o forçou a ajudá-lo na fuga. A dinâmica é semelhante à adotada neste sábado (26).
Além disso, o holandês era procurado por tráfico de drogas pelo Drug Enforcement Administration (DEA), órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Palm também foi alvo de uma investigação da PF em 2024, que apurava uma suposta articulação do Comando Vermelho para impedir sua entrega às autoridades holandesas.
Segundo o inquérito, o ex-policial penal Luciano de Lima Fagundes Pinheiro, conhecido como 'Bonitão', preso em 2026, teria atuado em um esquema de venda de influência e negociação de vantagens indevidas para beneficiar interesses ligados ao tráfico internacional de drogas. Entre os objetivos estaria impedir a extradição de Palm.
Já o colombiano Juan Estebán Avendaño Perez foi preso em dezembro de 2022, em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Federal, na Muzema, também na Zona Oeste. O homem, que era suspeito de integrar o Cartel de Medellín, estava foragido por envolvimento na execução de um agente da Polícia Nacional da Colômbia.
O Cartel de Medellín foi uma organização criminosa colombiana especializada no tráfico de drogas, que teve forte atuação entre as décadas de 1970 e 1990. Seu principal líder era Pablo Escobar.
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