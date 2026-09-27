Holandês e colombiano foram recapturados ainda na área do Complexo de Gericinó - Ana Fernanda Freire

Holandês e colombiano foram recapturados ainda na área do Complexo de GericinóAna Fernanda Freire

Publicado 27/09/2026 08:56 | Atualizado 27/09/2026 08:56

Os dois presos que fugiram do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (26), possuem histórico de crimes graves e relação com o tráfico internacional de drogas. O holandês Gerel Lusiano Palm já foi um dos criminosos mais procurados de seu país e chegou a fazer parte da Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Já o colombiano Juan Estebán Avendaño Perez foi condenado pela morte de um policial penal.

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Durante a fuga, os dois conseguiram pular o muro da unidade depois de render um agente. Os homens usaram uma "teresa", corda improvisada com lençóis.



Logo depois, os fugitivos foram recapturados ainda na área do Complexo de Gericinó. A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) informou que o policial rendido não ficou ferido.



Histórico criminal

