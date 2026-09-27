Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar em Nova Friburgo - Divulgação

Drogas foram apreendidas pela Polícia Militar em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 27/09/2026 07:34

Uma mulher foi presa em flagrante transportando drogas em um carro de aplicativo, na madrugada deste domingo (27), no bairro Theodoro de Oliveira, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita estava vindo de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Com ela, foi apreendida grande quantidade de drogas. A ocorrência ficou a cargo da 151ª DP (Nova Friburgo).

Presos na Tijuquinha

Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prenderam dois homens e apreenderam uma pistola calibre 9mm, munições e drogas, na noite deste sábado (26), na comunidade do Tijuquinha, no Itanhangá, na Zona Sudoeste. A dupla foi localizada na Rua da Chácara.

Fuga de presídio



Um holandês, que já foi considerado um dos criminosos mais procurados de seu país, e um colombiano, que seria integrante de um dos maiores cartéis internacionais de tráfico de drogas, tentaram fugir do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (26). A dupla rendeu um policial penal.

Gerel Lusiano Palm e Juan Estebán Avendaño Perez, que cumpriam pena no Presídio Joaquim Ferreira de Souza, conhecido como Bangu 8, conseguiram pular o muro da unidade depois de render o agente. Os homens usaram uma "teresa" — corda improvisada com lençóis.

Após pularem o muro, os fugitivos foram recapturados, ainda na área do Complexo de Gericinó. A Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) informou que o agente rendido não ficou ferido.

A Corregedoria da Seppen vai instaurar um procedimento para apurar os fatos. Ambos os homens foram levados para a 34ª DP (Bangu) para as medidas cabíveis.

Operação na Baixada

Um suspeito morreu e outros oito foram presos em uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, na manhã deste sábado (26), na comunidade Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o grupo era responsável por uma série de roubos de veículos na região.



Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atuava principalmente nos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo. A investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) identificou que os criminosos, embora ligados à região da Caixa d’Água, em Belford Roxo, utilizavam a comunidade do Corte Oito como ponto de esconderijo e apoio.

Informações reunidas durante a apuração apontaram que a Corte Oito também era usada para manter contato com outros criminosos envolvidos em roubos, tráfico de drogas e desmanche de veículos.