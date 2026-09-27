Confusão entre os candidatos aconteceu na feira da Praça do Ó - Reprodução / Redes Sociais

Confusão entre os candidatos aconteceu na feira da Praça do ÓReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/09/2026 19:44

O candidato a deputado estadual Sargento Britto (Republicanos) e a candidata a deputada federal Talita Galhardo (PSDB) discutiram durante agendas de campanha, na manhã deste domingo (27), na feira da Praça do Ó, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio . A confusão teve direito a xingamentos e dedo no rosto.

fotogaleria

Ambos distribuíam panfletos a comerciantes e clientes da feira quando se encontraram. Logo depois, os dois bateram boca rispidamente. Outros políticos, que também faziam campanha na região, como o candidato a governador Douglas Ruas (PL), precisaram intervir.

A discussão estaria relacionada a uma cobrança pelo pagamento a integrantes da campanha da época em que Britto e Galhardo eram aliados.

Nas redes sociais, o candidato a deputado estadual afirmou que Talita não pagou funcionários. Britto disse que as pessoas começaram a cobrá-lo, mas ele contou não tinha acesso ao dinheiro do fundo eleitoral para realizar o pagamento.

"No início da caminhada, ela descumpriu com o pagamento de funcionários que trabalhavam para nós dois. Essas pessoas começaram a me questionar e me cobrar, dizendo que eu estava devendo dinheiro. Expliquei para todos que o fundo eleitoral vinha diante da vereadora. Ela é deputada federal e realmente tinha um fundo. Eu não possuo. Eu não tinha como arcar. Esse foi o nosso combinado. Aconteceu dela descumprir o que foi posto na mesa", disse nos stories do Instagram.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Sargento Britto I Candidato a Deputado Estadual - RJ (@sargentobritto)



Britto aproveitou para se defender de acusações de agressão. "Quero deixar claro aqui que eu não faço política de toma lá da cá, como foi dito por ela. Só estava questionando o que ela descumpriu com a sua palavra diante de famílias que estavam trabalhando em nosso prol. Não sou agressor, não agredi ela. Ela que veio com atitude para cima de mim, como já veio com atitude em cima de várias pessoas em diversos vídeos que ela posta na internet. Não adianta ela querer inflamar por eu ser policial militar. Uma coisa que eu não sou é agressor de mulheres e brigo contra agressão, feminicídio e violência doméstica. Vou tomar as medidas cabíveis contra o que ela está me acusando. É muito grave e muito sério", completou.

Galhardo também se pronunciou nas redes sociais. Ela negou estar devendo ele e outras pessoas. "O policial aspirante a político estava no meu partido, saiu, me pressionou por dinheiro e acha que política é dinheiro! Sou vereadora, sou mulher e sei as dificuldades que passo, mas não recuarei jamais!", escreveu.

Talita ainda citou que Britto não representa a Polícia Militar. "Você não representa o Bope, Sargento. Graças a Deus, filmaram e agora tomarei as medidas cabíveis", completou.