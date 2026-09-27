Clínica da Família (CF) Azaury Alencastro Junior é inaugurada na TaquaraReginaldo Pimenta
Localizada na Estrada do Engenho Velho, 1.359, a clínica conta com 10 consultórios e oito salas de atendimento específico, reunindo serviços da rede de Atenção Primária, como vacinação, saúde bucal, curativos, consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, ultrassonografia, raio-X e farmácia. A unidade também terá o Programa Academia Carioca, com aparelhos destinados à prática de atividades físicas, além de um auditório com capacidade para 40 pessoas.
A unidade terá mais de 90 funcionários, entre eles 54 agentes comunitários de saúde, nove médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais. A entrega faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de combinar a expansão da oferta de serviços com a modernização da rede, aprimorando a experiência dos usuários.
Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou a homenagem a Azaury Alencastro Junior, líder comunitário da região da Barra, Recreio e Jacarepaguá.
"Para nós é uma honra muito grande poder homenagear um verdadeiro militante do SUS, um lutador da saúde pública. Ontem nós homenageamos um grande pesquisador, um grande sanitarista da academia, professor da UERJ, e hoje estamos aqui homenageando o Azaury.O SUS pertence ao povo e é por isso que a gente defende. Então, hoje, certamente, a gente está aqui realizando o sonho do Azaury, de toda a família, de todos os amigos e moradores da Taquara. E quero dizer a vocês o seguinte: o compromisso com uma nova superclínica da Taquara está devidamente assumido. Hoje chegamos a 129 Clínicas da Família na cidade e nós não vamos parar. Viva a Clínica da Família!", disse.
"O investimento na Atenção Primária precisa acompanhar a evolução das necessidades da população. A nova clínica da família foi pensada para tornar a jornada do usuário mais simples, confortável e organizada, ao mesmo tempo em que oferece melhores condições de trabalho aos profissionais e amplia o atendimento no território", afirmou.
"Estou mais feliz ainda e emocionado porque trabalhei com a Azaury, com o gabinete da Deputada Federal Laura Carneiro, então para mim é um orgulho imenso estar aqui hoje com a família de Azuary, porque a gente teve diversas lutas naquela época tenebrosa que a gente viveu com outro prefeito, mas ele foi uma pessoa muito especial para mim porque me ensinou muita coisa", acrescentou Caiado.
Entrega marca nova fase da Atenção Primária do município
Uma das principais inovações está na arquitetura inteiramente concebida para garantir o conforto térmico de usuários e profissionais. O edifício tem pé-direito mais alto e foi projetado para receber brises, elementos instalados na parte externa da unidade que reduzem a incidência direta dos raios solares e a entrada de calor sem bloquear a ventilação. O recurso ainda contribui para a economia de energia elétrica, ao aproveitar a iluminação natural. A clínica também terá climatização em todos os ambientes, inclusive os de circulação.
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