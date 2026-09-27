Clínica da Família (CF) Azaury Alencastro Junior é inaugurada na Taquara - Reginaldo Pimenta

Clínica da Família (CF) Azaury Alencastro Junior é inaugurada na TaquaraReginaldo Pimenta

Publicado 27/09/2026 12:07

Moradores da Taquara, na Zona Sudoeste, ganharam, neste domingo (27), a Clínica da Família (CF) Azaury Alencastro Junior. A nova unidade segue um modelo mais moderno, com mudanças na estrutura e na ambientação dos espaços. Com nove equipes de Saúde da Família, o espaço terá capacidade para atender cerca de 36 mil pessoas, ampliando o acesso da população da região aos serviços da rede.

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Localizada na Estrada do Engenho Velho, 1.359, a clínica conta com 10 consultórios e oito salas de atendimento específico, reunindo serviços da rede de Atenção Primária, como vacinação, saúde bucal, curativos, consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, ultrassonografia, raio-X e farmácia. A unidade também terá o Programa Academia Carioca, com aparelhos destinados à prática de atividades físicas, além de um auditório com capacidade para 40 pessoas.



A unidade terá mais de 90 funcionários, entre eles 54 agentes comunitários de saúde, nove médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais. A entrega faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de combinar a expansão da oferta de serviços com a modernização da rede, aprimorando a experiência dos usuários.



Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou a homenagem a Azaury Alencastro Junior, líder comunitário da região da Barra, Recreio e Jacarepaguá.



"Para nós é uma honra muito grande poder homenagear um verdadeiro militante do SUS, um lutador da saúde pública. Ontem nós homenageamos um grande pesquisador, um grande sanitarista da academia, professor da UERJ, e hoje estamos aqui homenageando o Azaury.O SUS pertence ao povo e é por isso que a gente defende. Então, hoje, certamente, a gente está aqui realizando o sonho do Azaury, de toda a família, de todos os amigos e moradores da Taquara. E quero dizer a vocês o seguinte: o compromisso com uma nova superclínica da Taquara está devidamente assumido. Hoje chegamos a 129 Clínicas da Família na cidade e nós não vamos parar. Viva a Clínica da Família!", disse. Localizada na Estrada do Engenho Velho, 1.359, a clínica conta com 10 consultórios e oito salas de atendimento específico, reunindo serviços da rede de Atenção Primária, como vacinação, saúde bucal, curativos, consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, ultrassonografia, raio-X e farmácia. A unidade também terá o Programa Academia Carioca, com aparelhos destinados à prática de atividades físicas, além de um auditório com capacidade para 40 pessoas.A unidade terá mais de 90 funcionários, entre eles 54 agentes comunitários de saúde, nove médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais. A entrega faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de combinar a expansão da oferta de serviços com a modernização da rede, aprimorando a experiência dos usuários.Durante a inauguração, o prefeito Eduardo Cavaliere destacou a homenagem a Azaury Alencastro Junior, líder comunitário da região da Barra, Recreio e Jacarepaguá."Para nós é uma honra muito grande poder homenagear um verdadeiro militante do SUS, um lutador da saúde pública. Ontem nós homenageamos um grande pesquisador, um grande sanitarista da academia, professor da UERJ, e hoje estamos aqui homenageando o Azaury.O SUS pertence ao povo e é por isso que a gente defende. Então, hoje, certamente, a gente está aqui realizando o sonho do Azaury, de toda a família, de todos os amigos e moradores da Taquara. E quero dizer a vocês o seguinte: o compromisso com uma nova superclínica da Taquara está devidamente assumido. Hoje chegamos a 129 Clínicas da Família na cidade e nós não vamos parar. Viva a Clínica da Família!", disse.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, frisou ainda que a nova unidade foi pensada para levar mais conforto à população.



"O investimento na Atenção Primária precisa acompanhar a evolução das necessidades da população. A nova clínica da família foi pensada para tornar a jornada do usuário mais simples, confortável e organizada, ao mesmo tempo em que oferece melhores condições de trabalho aos profissionais e amplia o atendimento no território", afirmou.

Quem também esteve na inauguração foi o presidente da Câmara de Vereadores, Carlo Caiado. Além do vereador Flávio Pato e de familiares do homenageado, incluindo seu companheiro.



"Estou mais feliz ainda e emocionado porque trabalhei com a Azaury, com o gabinete da Deputada Federal Laura Carneiro, então para mim é um orgulho imenso estar aqui hoje com a família de Azuary, porque a gente teve diversas lutas naquela época tenebrosa que a gente viveu com outro prefeito, mas ele foi uma pessoa muito especial para mim porque me ensinou muita coisa", acrescentou Caiado.

Morador da região, o zelador Milton Souza, 60 anos, aprovou a nova instalação. "Essa clínica é ótima para todos nós. Estávamos precisando. A gente tinha de sair daqui (em busca de atendimento) para a Praça Seca, que é distante à beça. Foi a coisa mais certa que teve para a nossa população. Melhor coisa que existiu", comentou.

Entrega marca nova fase da Atenção Primária do município

A inauguração da Clínica da Família Azaury Alencastro Junior marca uma nova etapa na evolução das unidades de Atenção Primária do município. A planta da unidade incorpora uma reformulação integral em relação ao modelo anterior de clínicas da família, trazendo mais conforto e bem-estar ao usuário desde o acolhimento.



Uma das principais inovações está na arquitetura inteiramente concebida para garantir o conforto térmico de usuários e profissionais. O edifício tem pé-direito mais alto e foi projetado para receber brises, elementos instalados na parte externa da unidade que reduzem a incidência direta dos raios solares e a entrada de calor sem bloquear a ventilação. O recurso ainda contribui para a economia de energia elétrica, ao aproveitar a iluminação natural. A clínica também terá climatização em todos os ambientes, inclusive os de circulação.

No sábado (27), moradores do Camorim, na Zona Sudoeste do Rio , também ganharam uma nova unidade de saúde. A Clínica da Família Hesio de Albuquerque Cordeiro, onde trabalharão mais de 70 funcionários, tem capacidade para atender, aproximadamente, 28 mil pessoas

Sobre o homenageado

Azaury Alencastro Junior foi líder comunitário da região da Barra, Recreio e Jacarepaguá, defensor do Sistema Único de Saúde (SUS) e de melhorias urbanas na Zona Oeste, hoje Zona Sudoeste. Também atuou na defesa da expansão das clínicas da família nos bairros da região. Foi presidente do Conselho Distrital de Saúde da AP 4.0, entre novembro de 2015 e janeiro de 2019. Nascido em 30 de dezembro de 1962, morreu em abril de 2021, vítima da Covid-19.