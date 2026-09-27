Motociclista morreu na Avenida do Contorno, na BR-101, neste domingo (27) - Arquivo / Divulgação

Motociclista morreu na Avenida do Contorno, na BR-101, neste domingo (27)Arquivo / Divulgação

Publicado 27/09/2026 14:25

Um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em dois acidentes, ocorridos na manhã deste domingo (27), na BR-101, nas cidades de Niterói e São Gonçalo , na Região Metropolitana.

Por volta das 11h10, um motociclista, de 58 anos, morreu ao cair de moto, na Avenida do Contorno, altura do bairro Barreto, em Niterói, na pista sentido São Gonçalo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima já estava sem vida quando a equipe de socorro chegou.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, também no Barreto.

A Polícia Civil informou que agentes da 78ª DP (Fonseca) realizaram perícia no local e estão com outras diligências em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.

Por volta 5h30, uma colisão entre um ônibus e um caminhão carregado com cocos deixou quatro pessoas feridas, na altura do bairro Portão do Rosa, na pista sentido Niterói. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas vítimas tiveram ferimentos leves e as outras duas ficaram com lesões moderadas.

Bombeiros estiveram no local, mas os feridos já haviam sido socorridos pela Arteris Fluminense, empresa que administra o trecho. Ainda não há informações sobre seus estados de saúde.

Outros acidentes

Na manhã deste sábado (26), uma mulher ficou ferida ao se envolver em um acidente na Linha Vermelha , altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O carro dela capotou na pista após colidir com uma mureta. Apesar do susto, a vítima sofreu ferimentos leves e não precisou ser levada para um hospital.

Nesta sexta-feira (25), um acidente envolvendo dois carros terminou na morte de uma mulher e do filho recém-nascido , no km 118 da RJ-116, em Monnerat, distrito de Duas Barras, na Região Serrana do Rio.

A vítima, identificada como Jéssica Oliveira, de 33 anos, morreu no local do acidente. O bebê chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas faleceu após dar entrada na Santa Casa de Bom Jardim.

Outras duas pessoas também ficaram feridas na colisão, sendo um homem de 27 anos e o filho, de 8, que foram levados ao mesmo hospital. Devido aos ferimentos, a criança acabou sendo transferida ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, em estado gravíssimo.