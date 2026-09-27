Motociclista morreu na Avenida do Contorno, na BR-101, neste domingo (27)Arquivo / Divulgação
Homem morre e quatro pessoas ficam feridas em dois acidentes na BR-101
Ocorrências aconteceram em Niterói e São Gonçalo, ambos municípios da Região Metropolitana, em um intervalo de cinco horas
Tiroteio deixa duas pessoas baleadas na Gamboa
Caso aconteceu próximo a um evento em homenagem a São Cosme e São Damião, que ocorria na Praça da Harmonia
Candidatos se envolvem em confusão durante agenda na Barra da Tijuca
Sargento Britto (Republicanos), que busca vaga na Alerj, e Talita Galhardo (PSDB), que tenta a Câmara dos Deputados, brigaram na Praça do Ó
Em ritmo de Carnaval, ato reúne apoiadores de Lula em Copacabana
Evento 'CarnaLula' contou com a presença de uma multidão de eleitores e de aliados políticos do petista
Devotos celebram São Cosme e São Damião em missas no Andaraí
Fiéis pediram proteção aos santos irmãos que, segundo a tradição católica, colocaram a medicina a serviço dos necessitados
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Dois suspeitos morrem em confronto com PMs em São Gonçalo
Outros dois homens foram detidos; policiais militares receberam informações sobre uma reunião de integrantes do tráfico no Jardim Catarina
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