Jocilerne Oliveira, de 49 anos, foi baleada na cabeça dentro da igreja - Reprodução/Rede Social

Jocilerne Oliveira, de 49 anos, foi baleada na cabeça dentro da igrejaReprodução/Rede Social

Publicado 27/09/2026 12:42





De acordo com a corporação, policiais estiveram no local para verificar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo no interior da igreja na noite da última sexta-feira (25). No endereço, os agentes encontraram a vítima, identificada como Jocilerne Oliveira, de 49 anos, já sem vida. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.



Em seguida, agentes do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) localizaram o suspeito na cidade de Aperibé. Ele estava conduzindo uma motocicleta e precisou ser encaminhado à delegacia, onde acabou autuado em flagrante por feminicídio. Uma mulher morreu após ser baleada na cabeça dentro de uma igreja evangélica no distrito de Três Irmãos, em Cambuci, no Noroeste Fluminense. Segundo a Polícia Militar, o ex-companheiro da vítima invadiu o local e foi preso momentos depois pelo crime de feminicídio. De acordo com a corporação, policiais estiveram no local para verificar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo no interior da igreja na noite da última sexta-feira (25). No endereço, os agentes encontraram a vítima, identificada como Jocilerne Oliveira, de 49 anos, já sem vida. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.Em seguida, agentes do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) localizaram o suspeito na cidade de Aperibé. Ele estava conduzindo uma motocicleta e precisou ser encaminhado à delegacia, onde acabou autuado em flagrante por feminicídio.

Durante a ocorrência, as equipes ainda apreenderam dois casacos, um capacete, um aparelho celular e o veículo utilizado pelo suspeito.



Já o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Santo Antônio de Pádua.

Em nota, a Polícia Civil informou que após a prisão em flagrante o caso foi encaminhado à Justiça.

Mulheres protestam contra o feminicídio

A Praça Arariboia, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana, recebeu na última quinta-feira (24), o Ato Mulheres com Fernanda Neves, mobilização dedicada ao enfrentamento da violência contra as mulheres e à ampliação da participação feminina na política.

O encontro reuniu mulheres de diferentes segmentos e colocou no centro do debate a necessidade de políticas públicas permanentes de prevenção, proteção e autonomia. Niterói chegou a registrar 16 meses sem feminicídio, sendo um exemplo de políticas públicas para todo o estado do Rio.

Aumento nos casos no Rio

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam um aumento de 10,2% nas tentativas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2026. O número de casos passou de 88, no mesmo período de 2025, para 97 neste ano. O levantamento, divulgado em maio, também registrou crescimento nos casos de constrangimento ilegal (37%) e difamação (25%).



Segundo especialistas ouvidos pelo ISP, esse cenário pode indicar que mais mulheres estão buscando os canais de denúncia e a rede de acolhimento antes que a violência evolua para situações letais.

Apesar do aumento nas tentativas, o estado registrou queda de 37% nos casos consumados de feminicídio no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o ISP, este é o menor número para o trimestre desde 2020.