Com eles, os agentes apreenderam drogas e um rádio comunicadorDivulgação
Segundo a Polícia Militar, agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) apreenderam drogas e um rádio comunicador com o grupo. A ocorrência está a cargo da 54ª DP.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Com eles, os agentes apreenderam drogas e um rádio comunicadorDivulgação
PM prende quatro criminosos em Belford Roxo
Com eles, os agentes apreenderam drogas e um rádio comunicador na manhã deste domingo (27)
'Minha mãe não é bandida', desabafa filha de Veronica Costa
Ex-vereadora teve a prisão mantida neste sábado (26), após ser condenada a 10 anos de detenção por torturar o ex-marido
Procurado pela Interpol e assassino de policial; quem são os fugitivos de Bangu
Holandês Gerel Lusiano Palm e o colombiano Juan Estebán Avendaño foram recapturados ainda na área do Complexo de Gericinó
Mulher é presa transportando drogas em carro de aplicativo
Suspeita saiu de São Gonçalo com destino a Nova Fribugo, na Região Serrana, na madrugada deste domingo (27)
Por que o Brasil ainda precisa ampliar a presença negra na política?
Candidaturas aumentam, mas não na mesma proporção. Desigualdade continua
Motociclista morto em acidente com carro em Laranjeiras é enterrado
Sepultamento aconteceu na tarde deste sábado (26) no Cemitério do Catumbi, na região central do Rio; Polícia Civil investiga o caso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.