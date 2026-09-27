Com eles, os agentes apreenderam drogas e um rádio comunicador - Divulgação

Com eles, os agentes apreenderam drogas e um rádio comunicadorDivulgação

Publicado 27/09/2026 10:35





Segundo a Polícia Militar, agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) apreenderam drogas e um rádio comunicador com o grupo. A ocorrência está a cargo da 54ª DP. Quatro criminosos foram presos na comunidade da Palmeira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na manhã deste domingo (27).Segundo a Polícia Militar, agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) apreenderam drogas e um rádio comunicador com o grupo. A ocorrência está a cargo da 54ª DP.

Outros flagrantes

Uma mulher acabou presa em flagrante transportando drogas em um carro de aplicativo, na madrugada deste domingo (27), no bairro Theodoro de Oliveira, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio.



De acordo com a corporação, a suspeita estava vindo de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Com ela, foi apreendida grande quantidade de drogas. A ocorrência ficou a cargo da 151ª DP (Nova Friburgo).

Já na Zona Sudoeste, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prenderam dois homens e apreenderam uma pistola calibre 9mm, munições e drogas, na noite deste sábado (26), na comunidade do Tijuquinha, no Itanhangá. A dupla foi localizada na Rua da Chácara.

Operação na Baixada



Um suspeito morreu e outros oito foram preso s em uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, na manhã de sábado (26), na comunidade Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o grupo era responsável por uma série de roubos de veículos na região.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atuava principalmente nos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo. A investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) identificou que os criminosos, embora ligados à região da Caixa d’Água, em Belford Roxo, utilizavam a comunidade do Corte Oito como ponto de esconderijo e apoio.

Informações reunidas durante a apuração apontaram que a Corte Oito também era usada para manter contato com outros criminosos envolvidos em roubos, tráfico de drogas e desmanche de veículos.

Fuga de presídio



Um holandês, que já foi considerado um dos criminosos mais procurados de seu país, e um colombiano, que seria integrante de um dos maiores cartéis internacionais de tráfico de drogas, tentaram fugir do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu , na Zona Oeste do Rio, neste sábado (26). A dupla rendeu um policial penal.

Gerel Lusiano Palm e Juan Estebán Avendaño Perez, que cumpriam pena no Presídio Joaquim Ferreira de Souza, conhecido como Bangu 8, conseguiram pular o muro da unidade depois de render o agente. Os homens usaram uma "teresa" — corda improvisada com lençóis.