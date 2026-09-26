Operação conjunta terminou com apreensão de drogas, armas e motos - Reprodução / Redes Sociais

Operação conjunta terminou com apreensão de drogas, armas e motosReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/09/2026 14:47

Um suspeito morreu e outros oito foram presos em uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar, na manhã deste sábado (26), na comunidade Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o grupo era responsável por uma série de roubos de veículos na região.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha atuava principalmente nos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo. A investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) identificou que os criminosos, embora ligados à região da Caixa d’Água, em Belford Roxo, utilizavam a comunidade do Corte Oito como ponto de esconderijo e apoio.

Informações reunidas durante a apuração apontaram que a Corte Oito também era usada para manter contato com outros criminosos envolvidos em roubos, tráfico de drogas e desmanche de veículos.

Com os elementos reunidos ao longo da investigação, as equipes foram até a comunidade para localizar os suspeitos e interromper a atuação do grupo. Durante as diligências, os agentes prenderam três principais alvos, que não tiveram as identidades reveladas.

Um dos alvos é apontado pelas investigações como um dos maiores articuladores de roubos de veículos na Baixada. Ele atuava na logística da atividade criminosa, desde do roubo dos automóveis até a destinação para desmanche, e possui envolvimento em mais de 20 casos.

No decorrer da operação, os policiais flagraram um tráfico de drogas, o que resultou na prisão de outras cinco pessoas. Na delegacia, os investigadores identificaram o envolvimento do quinteto nos roubos de veículos.

Ainda durante a ação, um suspeito morreu depois de ser baleado em um confronto com as equipes. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Os agentes ainda apreenderam grande quantidade de drogas, duas pistolas, carregadores, um simulacro de arma de fogo, quatro motocicletas e dois carros.

Ação em Magé

De acordo com apurações da 65ª DP (Magé), informações de inteligência apontaram que motoristas vinham sendo rotineiramente abordados e intimidados a interromper o desembarque de passageiros em localidades controladas pela facção. A proibição da atuação seria uma forma de impor a utilização do serviço prestado por mototaxistas vinculados ao tráfico.

Ela foi detida em Magé e autuada em flagrante pelos crimes de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e associação para o tráfico de drogas.