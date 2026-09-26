Mulher foi presa por agentes da 65ª DP (Magé) - Reprodução

Mulher foi presa por agentes da 65ª DP (Magé)Reprodução

Publicado 26/09/2026 13:45

Policiais civis prenderam em flagrante , nesta sexta-feira (25), uma mulher apontada como responsável por abordar motoristas de aplicativo e comunicá-los sobre a proibição de circulação em comunidades de Magé, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, ela cumpria ordens do Comando Vermelho.

De acordo com apurações da 65ª DP (Magé), informações de inteligência apontaram que motoristas vinham sendo rotineiramente abordados e intimidados a interromper o desembarque de passageiros em localidades controladas pela facção. A proibição da atuação seria uma forma de impor a utilização do serviço prestado por mototaxistas vinculados ao tráfico.

Após diligências, os agentes identificaram uma mulher como sendo a responsável por abordar os condutores, comunicar a proibição e fazer ameaças físicas e patrimoniais em caso de descumprimento.

Ela foi detida em Magé e autuada em flagrante pelos crimes de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e associação para o tráfico de drogas.

A corporação não revelou sua identidade.

Prisão por golpe

A Polícia Civil também prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (25), dois homens por aplicar o golpe "Boa Noite, Cinderela" em um turista colombiano. De acordo com as investigações, a vítima teve um prejuízo maior que R$ 6,2 mil. Agentes encontraram a dupla na galeria do Túnel Rebouças, que liga o bairro Rio Comprido, na região central da capital, à Lagoa, na Zona Sul.

Apurações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) apontaram que o turista marcou um encontro, por meio de um aplicativo de relacionamentos, na noite de quinta-feira (24). Na ocasião, o colombiano foi dopado após ingerir uma bebida alcoólica preparada pela dupla, tendo seu celular, 1,2 mil dólares em espécie (o que equivale a R$ 6,2 mil) e cartões de crédito furtados.

Na ação, a vítima ainda acabou sendo arremessada de um automóvel em movimento no Centro do Rio. O turista chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, onde deu entrada com traumas no ombro e braço direito, além de apresentar quadro severo de desorientação por intoxicação por substância exógena.

Depois que o crime foi registrado na Deat, as equipes começaram a busca pelos autores. A investigação descobriu a localização do veículo dos criminosos na galeria do Túnel Rebouças. No interior do carro, os agentes encontraram dois copos de bebida alcoólica e um frasco de um medicamento controlado.

Já na delegacia, o turista reconheceu um dos homens como um dos golpistas. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de roubo majorado. De acordo com a Civil, o segundo homem que estava no veículo portava um celular com indicação de furto. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.