Dia do Cuidado com a Restinga Carioca tem ações de plantio na Barra - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Dia do Cuidado com a Restinga Carioca tem ações de plantio na BarraReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/09/2026 11:02 | Atualizado 26/09/2026 14:22

A Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, é tomada por movimento e conscientização neste sábado (26) durante o Dia do Cuidado com a Restinga Carioca. Com o objetivo de reforçar a importância da preservação ambiental, a programação conta com ações de limpeza, plantio e educação ambiental, aulas de surf e yoga, concurso de altinha, atividades infantis e apresentações musicais.

fotogaleria

A iniciativa, promovida pelo Projeto Restinga, do Instituto-E, acontece no Quiosque Burle Experience, espaço do surfista Carlos Burle, no Posto 6, e dá continuidade ao trabalho de recuperação e valorização das praias cariocas. Anfitrião do evento, o atleta marca presença no local e destaca como o esporte pode aproximar as pessoas dos cuidados com o meio ambiente.



"Nossa ação tem como propósito cuidar do ambiente no qual a gente interage. A gente tem o esporte como nosso DNA, o surf, mas a gente sente que é mais uma desculpa, uma isca, para trazer o pessoal para esse ambiente de bem-estar, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, empoderamento... A gente pratica yoga, meditação, respiração, preza muito com o cuidado da praia, sustentabilidade e do cuidado da restinga. A gente também cuida muito das relações", diz Carlos.

"Tudo que a gente pratica aqui é para a gente desenvolver esse ambiente de bem-estar social. Afinal de contas, a praia é democrática. É um espaço de todos, é um espaço do carioca, do turista, um espaço onde a gente pode promover e deve promover esse bem-estar", acrescenta.

Diretora do Instituto-E, Andreia Monteiro fala sobre a trajetória de mais de 16 anos do evento dedicada a resgatar a vegetação original da costa brasileira. "Esse evento hoje é, na verdade, uma celebração do Projeto Restinga, Recuperação na Costa Brasileira. O Oskar Metsavaht, nosso fundador e embaixador da UNESCO para Cultura da Paz e Sustentabilidade, criou esse projeto em 2009, muito para recuperar a vegetação original que a gente tinha na nossa orla e que, com a urbanização, foi sendo perdida. E aqui a gente está falando muito mais do que só uma vegetação bonita: estamos falando de trazer fauna, flora e proteção para o meio ambiente."



Ela ainda destaca o sucesso da iniciativa. "A restinga é uma área de transição muito importante entre a praia e toda a parte urbana. É uma biodiversidade muito rica que foi se perdendo com o tempo, e o Projeto Restinga vem muito com esse objetivo. É uma parceria público-privada exemplar que acontece aqui no Rio de Janeiro há mais de 16 anos, contando com parceiros incríveis", diz.

Por fim, Andreia ressalta que a preservação da natureza é um compromisso coletivo. "É um projeto que é da sociedade, se a gente parar para pensar, porque a praia é de todos. Cuidar da restinga é uma responsabilidade de todo mundo, é um bem muito grande que a gente tem. Inclusive, ela foi reconhecida pela UNESCO como Reserva da Biosfera. Temos aqui um ativo incrível no Rio de Janeiro, e nosso papel com esse tipo de evento é dar mais visibilidade para que todo mundo entenda a importância e o cuidado com essa vegetação."

Participante da ação, a educadora ambiental Beli Provenzano, de 44 anos, destacou a importância da preservação da restinga.



"Hoje eu estou aqui nessa ação maravilhosa de suma importância em parceria com o Instituto-E, fazendo o replantio da restinga, que é um ecossistema muito importante em vários quesitos, tanto na preservação aqui da orla da praia, como também nas questões das alterações climáticas, mudanças climáticas, então eu fico muito satisfeita de estar trabalhando e fazendo o bem do planeta inteiro."



Beli contou ainda que a atuação voluntária em ações ambientais faz parte da sua trajetória e que costuma participar de atividades de limpeza e preservação das praias.



"Eu atuo com a educação ambiental há 12 anos, mas antes disso eu já era voluntária em ações ambientais, eu faço muita ação voluntária de limpeza. Eu sou moradora da Zona Sul do Sudoeste, faço muitas ações voluntárias na Praia da Macumba. Eu trabalho com educação ambiental, com vivências ambientais, então, assim, esse é o meu trabalho, eu tenho muito orgulho disso", frisou.

Além da Barra, o projeto atualmente nas praias de Ipanema, Leblon, na Zona Sul, e Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Sudoeste.