Cariocas aproveitaram para curtir a Praia da Barra neste sábado - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Cariocas aproveitaram para curtir a Praia da Barra neste sábadoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/09/2026 12:37

Depois de dias de chuva e tempo fechado, o sol finalmente deu as caras no Rio neste sábado (26). Com temperaturas altas e céu aberto, os cariocas voltaram a aproveitar as praias, que ficaram movimentadas ao longo da manhã. O calor deve permanecer durante todo o fim de semana.

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Entre mergulhos, caminhadas e momentos de descanso na areia, a orla virou o destino de quem queria aproveitar o calor. Até mesmo animais resolveram aparecer na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Entre mergulhos, caminhadas e momentos de descanso na areia, a orla virou o destino de quem queria aproveitar o calor. Até mesmo animais resolveram aparecer na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.

Segundo o Alerta Rio, as temperaturas estarão em elevação durante o dia, com mínima prevista de 18°C e máxima prevista de 35°C. Os ventos estarão fracos a moderados.

No domingo (27), o céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca isolada durante a noite. Os termômetros estarão entre 17ºC e 32ºC.



Entre a noite de segunda-feira (28) e madrugada de terça-feira (29), a previsão é de céu parcialmente nublado e chuva fraca de forma isolada. Os ventos estarão moderados. As temperaturas seguirão estáveis.



Na quarta-feira (30) a aproximação de uma frente fria no fim do dia influencia as condições de tempo na cidade do Rio. Ao longo do dia o predomínio será de céu com poucas nuvens, apresentando aumento gradativo no período da noite e a previsão é de chuva fraca a moderada isolada a partir do fim da noite. Os ventos estarão moderados e as temperaturas elevadas, com máxima prevista de 38ºC e mínima de 19ºC.

Onda de calor

O estado foi incluído no alerta vermelho emitido pelo Inmet nesta quinta-feira (24), devido à chegada de uma grande onda de calor. O aviso começa a valer neste sábado (26) e segue até quarta-feira (30).

Esta é a primeira onda de calor prevista para a primavera de 2026, estação que começou na última terça-feira (22) em um cenário completamente diferente. Desde então, o estado tem sido atingido por uma onda de frio, com temperaturas abaixo dos 22 °C e ventos de moderados a fortes.

O episódio deve provocar uma sequência de dias com temperaturas máximas superiores à média climatológica em 5 °C ou mais, por pelo menos cinco dias consecutivos.



O aviso abrange outros cinco estados: Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, em todo o território; além do centro e do sul de Mato Grosso, incluindo a capital, Cuiabá; e do sul e do sudeste de Minas Gerais, em áreas próximas aos municípios de Passos, Poços de Caldas, Varginha, Maria da Fé e Lavras.



Outras regiões do país deverão registrar temperaturas elevadas nos próximos dias, mas não estão incluídas no aviso porque a previsão não atende simultaneamente aos critérios de intensidade e persistência usados para caracterizar o evento.