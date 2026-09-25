Esta é a primeira onda de calor prevista para a primavera de 2026 - Érica Martin/Arquivo O Dia

Esta é a primeira onda de calor prevista para a primavera de 2026Érica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 25/09/2026 09:18

Após dias de chuva, o carioca já pode se preparar para aproveitar um fim de semana de calor no Rio. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre sábado (26) e domingo (27), as máximas devem variar entre 30°C e 31°C, enquanto a mínima prevista é de 19°C.





O estado foi incluído no alerta vermelho emitido pelo Inmet nesta quinta-feira (24), devido à chegada de uma grande onda de calor. O aviso começa a valer no sábado (26) e segue até quarta-feira (30). LEIA MAIS: Marinha emite alerta de ressaca com ondas que podem chegar a 3 metros O estado foi incluído no alerta vermelho emitido pelo Inmet nesta quinta-feira (24), devido à chegada de uma grande onda de calor. O aviso começa a valer no sábado (26) e segue até quarta-feira (30).

Nesta sexta-feira (25), a Ciclovia Tim Maia, foi reaberta no trecho entre a Praia de São Conrado e a passarela metálica do Vidigal, na Zona Sul, em função do fim do período de ressaca e da redução da altura das ondas nas últimas horas.

A previsão é de dia nublado com chuva fraca e isolada no fim da tarde. Durante a noite, as pancadas podem variar de fracas a moderadas. Os ventos serão fracos, de até 18,4 km/h, a moderados, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, com maior intensidade à tarde. A máxima pode chegar aos 28°C.

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No sábado (26), a nebulosidade ficará variável e não há expectativa de chuva. As temperaturas seguem em elevação, com ventos entre fracos e moderados.



Já no domingo (27) e na segunda-feira (28), o tempo permanece parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva fraca e isolada a partir do fim da tarde de domingo e ao longo de segunda, em que as rajadas podem chegar à intensidade moderada.



Na terça-feira (29), há possibilidade de chuva fraca e isolada a partir do fim da tarde. Os ventos devem permanecer entre fracos e moderados.

Onda de calor

Esta é a primeira onda de calor prevista para a primavera de 2026, estação que começou na última terça-feira (22) em um cenário completamente diferente. Desde então, o estado tem sido atingido por uma onda de frio, com temperaturas abaixo dos 22 °C e ventos de moderados a fortes.

O episódio deve provocar uma sequência de dias com temperaturas máximas superiores à média climatológica em 5 °C ou mais, por pelo menos cinco dias consecutivos.

O aviso abrange outros cinco estados: Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, em todo o território; além do centro e do sul de Mato Grosso, incluindo a capital, Cuiabá; e do sul e do sudeste de Minas Gerais, em áreas próximas aos municípios de Passos, Poços de Caldas, Varginha, Maria da Fé e Lavras.



Outras regiões do país deverão registrar temperaturas elevadas nos próximos dias, mas não estão incluídas no aviso porque a previsão não atende simultaneamente aos critérios de intensidade e persistência usados para caracterizar o evento.

Essas condições deverão ser observadas em partes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do sul de Rondônia, do sul de Goiás, do centro e do sul do Pará e em outras áreas de Mato Grosso. Em Brasília (DF), a máxima poderá atingir 32 °C no início da próxima semana.