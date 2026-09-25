Acidente na RJ-116, em Duas Barras, nesta sexta-feira (25) - Divulgação

Acidente na RJ-116, em Duas Barras, nesta sexta-feira (25)Divulgação

Publicado 25/09/2026 21:47

Um acidente envolvendo dois carros terminou na morte de uma mulher e do filho recém-nascido, por volta das 10h desta sexta-feira (25), no km 118 da RJ-116, em Monnerat, distrito de Duas Barras, na Região Serrana do Rio.

A vítima, identificada como Jéssica Oliveira, de 33 anos, morreu no local do acidente. O bebê chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu após dar entrada na Santa Casa de Bom Jardim. Outras duas pessoas também ficaram feridas no acidente. Um homem de 27 anos e o filho, de 8, foram levados para o mesmo hospital.



Devido aos ferimentos, a criança de 8 anos acabou sendo transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. O estado dela é gravíssimo.

Acidente com moto deixa dois mortos em Benfica

Dois homens, de aproximadamente 24 e 25 anos, morreram na madrugada desta quarta-feira (29) em um acidente de trânsito envolvendo uma moto, na Rua Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica, na Zona Norte. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a ocorrência no cruzamento das ruas São Luiz Gonzaga e Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica.



De acordo com a corporação, testemunhas informaram que um ônibus teria avançado o sinal de trânsito, atingido os dois veículos e deixado o local sem prestar socorro. Até o momento, o coletivo e o motorista não foram localizados.



Procurada pela reportagem, o Rio Ônibus, sindicato responsável pelas empresas de ônibus, afirmou que "lamenta o ocorrido e informa que a empresa está apurando mais informações para entender a dinâmica do acidente e acompanha o caso".



Questionada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), e que as diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos.



As faixas no sentido Avenida Brasil, na altura da Rua São Luiz Gonzaga, que chegaram a ser interditadas, foram liberadas cerca de oito horas após o acidente, que ocorreu por volta de 0h33. O trânsito segue livre, sem retenções.