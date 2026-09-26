Enterro aconteceu no Cemitério do Catumbi, na região central do Rio - Érica Martin / Arquivo O Dia

Enterro aconteceu no Cemitério do Catumbi, na região central do RioÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 26/09/2026 18:56

A colisão aconteceu na manhã de quinta-feira (24) no Viaduto Engenheiro Noronha. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares localizaram Leonardo com lesões graves. As equipes fizeram os primeiros socorros, mas o motociclista deu entrada no hospital com parada cardiorrespiratória. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar das tentativas dos médicos de reanimação, ele veio a óbito.

A investigação está em andamento na 9ª DP (Catete). Agentes da distrital realizaram a perícia no local. A Polícia Civil informou que outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.

Devido ao trabalho das equipes, o Viaduto Engenheiro Noronha precisou ser interditado no sentido Botafogo. O tráfego do Túnel Santa Bárbara foi desviado para a Rua das Laranjeiras. O trânsito ficou congestionado, causando reflexos na Avenida Trinta e Um de Março, no Viaduto São Pedro-São Paulo e na Rua Benedito Hipólito. O acesso à Rua da América, a partir da Praça Santo Cristo, também foi bloqueado.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a liberação do viaduto aconteceu por volta das 8h55, uma hora depois da colisão.

Outros casos

Na manhã deste sábado (26), uma mulher ficou ferida em um acidente na Linha Vermelha , altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O carro dela capotou na pista após colidir em uma mureta.





Nesta sexta-feira (25), um Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Ilha do Fundão foi acionado por volta das 5h25. Apesar do susto, a vítima sofreu ferimentos leves e não precisou ser levada para um hospital.Nesta sexta-feira (25), um acidente envolvendo dois carros terminou na morte de uma mulher e do filho recém-nascido , no km 118 da RJ-116, em Monnerat, distrito de Duas Barras, na Região Serrana do Rio.

A vítima, identificada como Jéssica Oliveira, de 33 anos, morreu no local do acidente. O bebê chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas faleceu após dar entrada na Santa Casa de Bom Jardim.

Outras duas pessoas também ficaram feridas no acidente. Um homem de 27 anos e o filho, de 8, foram levados para o mesmo hospital. Devido aos ferimentos, a criança de 8 anos acabou sendo transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. O estado dela é gravíssimo.

