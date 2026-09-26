Carro bateu na mureta e capotou na pistaDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Uma mulher ficou ferida em um acidente na Linha Vermelha, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte, na manhã deste sábado (26). O carro em que ela estava capotou na pista após colidir em uma mureta.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Ilha do Fundão foi acionado por volta das 5h25. Apesar do susto, a vítima sofreu ferimentos leves e não precisou ser levada ao hospital.

De acordo com o Centro de Operações Rio, duas faixas da via ficaram ocupadas no sentido Centro. Equipes da CET-Rio estão no local. O trânsito chegou a ficar congestionado a partir do Hospital do Fundão.

Acidente na RJ-116 mata mãe e bebê 

Um acidente envolvendo dois carros terminou na morte de uma mulher e do filho recém-nascido, por volta das 10h desta sexta-feira (25), no km 118 da RJ-116, em Monnerat, distrito de Duas Barras, na Região Serrana do Rio.
A vítima, identificada como Jéssica Oliveira, de 33 anos, morreu no local do acidente. O bebê chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu após dar entrada na Santa Casa de Bom Jardim. Outras duas pessoas também ficaram feridas no acidente. Um homem de 27 anos e o filho, de 8, foram levados para o mesmo hospital.
Devido aos ferimentos, a criança de 8 anos acabou sendo transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. O estado dela é gravíssimo.

Outro caso

Dois homens, de aproximadamente 24 e 25 anos, morreram na madrugada da última quarta-feira (29) em um acidente de trânsito envolvendo uma moto, na Rua Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica, na Zona Norte. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a ocorrência no cruzamento das ruas São Luiz Gonzaga e Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica.
De acordo com a corporação, testemunhas informaram que um ônibus teria avançado o sinal de trânsito, atingido os dois veículos e deixado o local sem prestar socorro. Até o momento, o coletivo e o motorista não foram localizados.
Procurada pela reportagem, o Rio Ônibus, sindicato responsável pelas empresas de ônibus, afirmou que "lamenta o ocorrido e informa que a empresa está apurando mais informações para entender a dinâmica do acidente e acompanha o caso".
Questionada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), e que as diligências estão em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos.